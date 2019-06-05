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      Зеленський і Туск анонсували саміт Україна – ЄС

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      Володимир Зеленський і Дональд Туск
      Володимир Зеленський і Дональд Туск / Соцмережі

      Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської ради Дональд Туск підтвердили, що у Києві 8 липня відбудеться саміт Україна – ЄС.

      Як наголосив український гарант під час брифінгу за підсумками зустрічі з Туском, 8 липня він буде радим вітати президента Європейської ради та всіх європейських партнерів на саміті Україна – ЄС", що відбудеться в Україні.

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      Це буде важлива нагода надати новий потужний імпульс для розвитку наших взаємин. За результатами зустрічі, ми дійшли висновку, що не тільки Україні потрібен Європейський Союз як гарант її успіху як незалежної та заможної держави, а і Європейському Союзу є потрібною Україна – демократична, дружня, стабільна, сильна. Переконаний, що ми повинні ставити амбітні цілі та працювати над їхнім досягненням,
      – підкреслив Зеленський.

      Туск, зі свого боку, зауважив, що під час їхньої зустрічі сторони, зокрема, обговорили й вищезазначений саміт.

      "Цей саміт викладе пріоритети наших взаємин на наступний рік. Нашим спільним рішенням було провести саміт, як планувалося. Також ми домовилися зберігати тісні контакти", – додав голова Європейської ради.

      Про саміт Україна – ЄС стало відомим ще на початку травня, коли Зеленський ще офіційно не вступив на посаду президента. Тоді екс-міністр фінансів Олександр Данилюк зустрічався у Брюсселі з представниками Європейського союзу, і вони якраз обговорювали підготовку до цього саміту.

      Це буде один із перших кроків нового президента – провести у липні цей саміт успішно,
      заявляв Данилюк.

      Вже під час свого першого офіційного візиту до Брюсселя Зеленський домовився, що саміт Україна – ЄС відбудеться 8 липня. Зокрема, щодо цього разом з українським президентом висловив зацікавленість президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Крім того, Зеленський запросив відвідати Україну в липні генсека НАТО Єнса Столтенберга.

      про що ще зеленський домовився у брюсселі:
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Європа Євросоюз Президент України Дональд Туск
      Джерело: 24 канал
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