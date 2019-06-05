Зеленский и Туск анонсировали саммит Украина – ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердили, что в Киеве 8 июля состоится саммит Украина – ЕС.

Как подчеркнул украинский гарант во время брифинга по итогам встречи с Туском, 8 июля он будет рад приветствовать президента Европейского совета и всех европейских партнеров на саммите Украина – ЕС, который состоится в Украине.

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Это будет важная возможность придать новый мощный импульс для развития наших взаимоотношений. По результатам встречи, мы пришли к выводу, что не только Украине нужен Европейский Союз как гарант ее успеха как независимого и богатого государства, а и Европейскому Союзу нужна Украина – демократическая, дружелюбная, стабильная, сильная. Убежден, что мы должны ставить амбициозные цели и работать над их достижением,

– подчеркнул Зеленский.

Туск, со своей стороны, отметил, что во время их встречи стороны, в частности, обсудили и вышеупомянутый саммит.

"Этот саммит выложит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как планировалось. Также мы договорились сохранять тесные контакты", – добавил председатель Европейского совета.

О саммите Украина – ЕС стало известно еще в начале мая, когда Зеленский еще официально не вступил в должность президента. Тогда экс-министр финансов Александр Данилюк встречался в Брюсселе с представителями Европейского союза, и они как раз обсуждали подготовку к этому саммиту.

Это будет один из первых шагов нового президента – провести в июле этот саммит успешно,

– заявлял Данилюк.

Уже во время своего первого официального визита в Брюссель Зеленский договорился, что саммит Украина – ЕС состоится 8 июля. В частности, в этом вместе с украинским президентом выразил заинтересованность президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Кроме того, Зеленский пригласил посетить Украину в июле генсека НАТО Йенса Столтенберга.