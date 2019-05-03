У Зеленского назвали его первые шаги на посту президента

Одним из первых шагов новоизбранного президента Владимира Зеленского на должности будет подготовка к саммиту Украина-ЕС, который должен состояться в июле этого года в Киеве.

Член команды Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк рассказал, что как раз обсудил подготовку к проведению саммита во время встречи с представителями Европейского Союза в Брюсселе.

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Мы обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС. Это будет один из первых шагов нового президента – провести этот саммит успешно,

– отметил Данилюк.

Кроме того, 5 июля Состоится конференция в Канадском Торонто, где будет обсуждаться помощь стран-партнеров Украине в продвижении реформ. В этом событии, скорее всего, примет участие сам Зеленский.

О других первых официальных визитах Зеленского границу и встречах с мировыми лидерами пока говорить трудно, ведь нет точной даты его инаугурации.

Еще один советник Зеленского, Руслан Рябошапка добавил, что на встречах с европейскими партнерами в Брюсселе обсуждался и вопрос освобождения украинских военнопленных моряков, которых РФ захватила на Азове и всех украинцев, которые "находятся в заложниках у российской стороны".

О чем говорили советники Зеленского на встрече с послами ЕС? Данилюк и Рябошапка выступали на политико-безопасностном комитете, членами которого являются 28 послов стран ЕС. Они представили программу Зеленского по внешней политике на ближайшее время. В частности, об активизации работы в нормандском формате, как отвечать на провокации РФ – паспортизацию оккупированного Донбасса.

Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.



