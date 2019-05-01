Сколько потратил Зеленский на рекламу перед выборами: известна сумма

Победитель выборов президента Украины Владимир Зеленский задекларировал 143 миллиона гривен расходов на рекламу в первом туре выборов.

Движение ЧЕСТНО проанализировало окончательный финансовый отчет Зеленского и выяснило, что средства на ведение кампании он преимущественно получил из частных взносов и финансирования партии.

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В частности, избирательный фонд Зеленского пополняли: вклады физических лиц – 71,7 миллионов, от партии "Слуга народа" – 65,9 миллионов, собственные средства кандидата – 11,7 миллионов, вклады юридических лиц – 7,1 миллиона.

Среди частных лиц, которые профинансировали избирательную кампанию кандидата – коллеги из "95 Квартала", члены "Команды Зеленского" и бывшие нардепы.

Больше всего Зеленский потратил на телерекламу – около 107 миллионов (75% средств). Его транслировали на ICTV – на 19 миллионов, СТБ и 1 + 1 – по 17 миллионов, ТРК "Украина" – 16,6 миллионов, ИНТЕР – 13,7 миллионов, Новый Канал – 10,5 миллионов.

Еще 22,5 миллионов (16% фонда) будущий президент потратил на размещение рекламы на внешних носителях.

К слову, его конкурент, действующий президент Петр Порошенко потратил на рекламу 585 миллионов гривен и выступил единственным донором собственной избирательной кампании. Наибольшую сумму он потратил на рекламу на каналах ТРК "Украина", ИНТЕР, СТБ и Прямой – 329 миллионов гривен (56% от всех расходов).

Какие официальные результаты выборов?​23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



