Сколько миллионов потратил Порошенко на выборы: безумная сумма

Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил единственным донором собственной избирательной кампании и потратил на рекламу 585 миллионов гривен.

Как сообщает движение ЧЕСТНО по результатам анализа окончательного финансового отчета Порошенко, с 8 февраля по 19 апреля 2019 года на счет избирательного фонда поступило 584 миллионов 507,6 тысяч гривен.

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Больше всего средств во время первого тура выборов Порошенко потратил на телерекламу – 329 миллионов гривен (56% от всех расходов). Рекламировали действующего главу государства ТРК "Украина", ИНТЕР, СТБ и Прямой.

Также он потратил значительные средства на размещение внешней рекламы во время предвыборной агитации до первого тура – 58,2 миллиона гривен (10% от всех расходов).

2,2 миллиона гривен заплатил Порошенко НСК "Олимпийский" за проведение 14 апреля пресс-конференции, а 19 апреля дебатов с Зеленским. Хотя ранее сообщалось, что общий счет проведения дебатов будет составлять 6 миллионов гривен – поровну по 3 миллиона должны были заплатить штабы кандидатов.



Сколько потратил Порошенко на рекламу перед выборами

Однако, только официальные расходы гаранта на избирательную кампанию до конца первого тура составили более 800 миллионов гривен. Ведь, согласно информации, указанной в его декларации, 122 миллиона было уплачено за рекламу еще в 2018 году.

Но эта сумма может быть значительно больше, так как результаты анализа мониторинга политической рекламы на ТВ показывают, что эта сумма должна составить не менее 175 миллионов гривен, не считая затрат на наружную рекламу и рекламу в интернете, которую Порошенко также активно заказывал в течение всего 2018 года.

Активисты отметили, что избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у его конкурента Владимира Зеленского.

Добавим, Петр Порошенко задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов за прошлый 2018 год. В то же время, в 2017 году его прибыль составила почти в 100 раз меньше – всего 16,3 миллиона гривен.

Какие официальные результаты выборов?23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



