Скільки мільйонів витратив Порошенко на вибори: шалена сума

Чинний президент України Петро Порошенко виступив єдиним донором власної виборчої кампанії і витратив на рекламу 585 мільйонів гривень.

Як повідомляє рух ЧЕСНО за результатами аналізу остаточного фінансового звіту Порошенка, з 8 лютого по 19 квітня 2019 року на рахунок виборчого фонду надійшло 584 мілйьонів 507,6 тисяч гривень.

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Найбільше коштів під час першого туру виборів Порошенко витрав на телерекламу – 329 мільйонів гривень (56% від усіх витрат). Рекламували чинного главу держави ТРК "Україна", ІНТЕР, СТБ та Прямий.

Також він витратив значні кошти на розміщення зовнішньої реклами під час передвиборчої агітації до першого туру – 58,2 мільйони гривень (10% від усіх витрат).

2,2 мільйони гривень заплатив Порошенко НСК "Олімпійський" за проведення 14 квітня прес-конференції, а 19 квітня дебатів з Зеленським. Хоча раніше повідомлялось, що загальний кошт проведення дебатів складатиме 6 мільйонів гривень – порівну по 3 мільйони мали заплатити штаби кандидатів.



Скільки витратив Порошенко на рекламу перед виборами

Проте, лише офіційні витрати гаранта на виборчу кампанію до кінця першого туру склали понад 800 мільйонів гривень. Адже, за інформацією, вказаною в його декларації, 122 мільйони було сплачено за рекламу ще у 2018 році.

Але ця сума може бути значно більшою, так як результати аналізу моніторингу політичної реклами на ТБ свідчать, що ця сума мала б скласти щонайменше 175 мільйонів гривень, не враховуючи витрат на зовнішню рекламу та рекламу в інтернеті, яку Порошенко також активно замовляв протягом всього 2018 року.

Активісти зауважили, що виборчий фонд Порошенка був у 4 рази більшим, ніж у його конкурента Володимира Зеленського.

Додамо, Петро Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів за минулий 2018 рік. Водночас, у 2017 році його прибуток склав майже у 100 разів менше – всього 16,3 мільйона гривень.

Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.



