Порошенко торік заробив майже в 100 разів більше, ніж у 2017 році

Президент України Петро Порошенко задекларував 1,56 мільярда гривень доходів за минулий 2018 рік. Водночас, у 2017 році його прибуток склав майже у 100 разів менше – всього 16,3 мільйона гривень.

Окірм мільярдних доходів, чинний президент має нерухомості і земельних ділянок на 77,5 мільйона гривень і понад 100 компаній у власності. Про це свідчать дані в його електронній декларації за 2018 рік.

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Глава держави задекларував 1,1 мільярда гривень дивідендів від швейцарської компанії Rothschild Trust Schweiz AG, 400 мільйонів гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд" Прайм Ессетс Кепітал".

Зарплата президента становить 336 тисяч гривень доходу. 777 тисяч склав дохід від відчуження нерухомого майна. Майже 21 мільйон – відсотки із депозитів у "Міжнародному інвестиційному банку".

У декларації глави держави вказані 15 об'єктів нерухомості, серед яких земельна ділянка площею 33,1 тисячі метрів квадратних і чотири квартири.

Президент також задекларував два авто – Mercedes-benz 2010 року випуску та автомобіль дружини Jaguar 2018 року випуску. Має Порошенко і кілька дорогих годинників від Hublot, Breguet, Patek Phillip.

Дружина гаранта Марина Порошенко має коштовності від Cartier, Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani, а також годинник від Hublot. Крім того у першої леді є чорна норкова шуба від Rinoi, кожушок із соболя Simonetta Revizza та кілька дорогих сумочок.

Порошенко зберігає готівкою майже 1 мільйон доларів, 11,4 тисячі євро, 10,56 мільйонів гривень та 8 тисяч фунтів.

У 2018 році президент витратив 328,6 мільйона гривень – 130 мільйонів на покупку цінних паперів, 122,9 мільйонів на рекламу, 39,8 мільйонів гривень заплатив податку, а 481,2 тисяч гривень – за компослуги.

Зауважимо, Петро Порошенко за попередніми підрахунками виборчих бюлетенів проходить у другий тур президенстьких виборів. Його конкурентом стане Володимир Зеленський.

Підрахунок офіційних результатів виборів президента України: