Зеленський у Брюсселі провів неочікувану зустріч

Окрім запланованих зустрічей у Брюсселі, український президент Володимир Зеленський провів іще одну, доволі неочікувану. У холі готелю, де він поселився, гарант поспілкувався з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе.

Про перемовини з очільником грузинського уряду Зеленський повідомив у коментарі грузинським журналістам. Обидвоє політиків поселилися в одному готелі.

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Мамука Бахтадзе – дуже хороша людина, ми обмінялися номерами телефонів. Поговорили про наші взаємини, тобто Грузії та України,

– передає слова українського президента видання "Грузия Online".

Щодо майбутнього візиту до Грузії Зеленський це не виключає, однак конкретні гарантії він не дав.

"Чи маю намір я найближчим часом відвідати Грузію? Чому б і ні. Грузія – дуже хороша країна. Я був у Грузії одного разу", – зауважив Зеленський.

Інформацію про зустріч Зеленського та Бахтадзе вже підтвердила речниця українського президента Юлія Мендель. За її словами, для української сторони було приємним сюрпризом, що прем'єр-міністр Грузії зупинився з ними в одному готелі.

"Як ви знаєте, під час офіційних візитів державні лідери мають дуже щільний графік. Відповідно, дуже складно вставити будь-яку нову зустріч в цей розпорядок. Я впевнена, якби президент і прем'єр-міністр знали про таку можливість, вони заздалегідь запланували б зустріч", – зазначила Мендель.

На переконання третього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі, якому Зеленський нещодавно повернув українське громадянство, зустріч українського та грузинського посадовців не була випадковою. Він переконує, що прем’єра Грузії послав до президента України проросійський олігарх Іванішвілі. Також Саакашвілі назвав Бахтадзе "шісткою" останнього.

Візит Бахтадзе до Брюсселя відбувся під висмоктаним з пальця приводом. Як пояснили грузини, нібито відзначати День незалежності США, який насправді святкують 4 липня. У фойє готелю той підсидів Зеленського, бо Іванішвілі спочатку лобіював, щоб мене не пускали до України, а зараз благає, щоб мене не приведи Боже нікуди не призначили,

– заявив Саакашвілі.

Що відомо про Бідзіна Іванішвілі? Це грузинський політик і підприємець. Є лідером партії "Грузинська мрія — Демократична Грузія", яка перемогла на парламентських виборах у Грузії в 2012 році. З 25 жовтня 2012 року по 20 листопада 2013-го очолював Кабмін країни. На виборах президента Грузії у 2013-му та 2018 роках підтримував Георгія Маргвелашвілі та Саломе Зурабішвілі – обидвоє за результатами голосування здобули перемоги.



Після розпаду СРСР Іванішвілі проживав тривалий час у Москві та отримав російське громадянство. У 2011 році Іванішвілі відмовився від російського паспорта, а за рік отримав грузинський.



Відомо, що спершу він підтримував політиків, які прийшли до влади в Грузії після Революції троянд 2004 року, але потім перейшов до них в опозицію, зокрема й до Саакашвілі. За словами експертів, відзначається проросійськими поглядами. До прикладу, він став ініціатором закриття російськомовного телеканалу ПИК, який було створено за ініціативи Саакашвілі, аби протистояти російській пропаганді. Також виступав за участь Грузії на зимовій Олімпіаді в російському Сочі, хоча тодішня грузинська влада оголосила змаганням бойкот. За запевненням Іванішвілі, Грузія, як сусід Росії, мала зробити все необхідне, щоб Олімпіада-2014 пройшла мирно та без неприємних пригод.

Володимир Зеленський прибув до Брюсселя з офіційним візитом. Це його перша закордонна поїздка у статусі українського президента. Має перебувати гарант у бельгійській столиці упродовж двох днів. За цей час він має зустрітися з високими представниками Євросоюзу, Єврокомісії та НАТО. Зокрема, 5 червня український лідер проведе перемовини з представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні та з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.