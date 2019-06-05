Зеленський дав інтерв'ю у спортзалі: відео

Новообраного президента України Володимира Зеленського називають першим "несистемним гарантом", мовляв до того він не був у політиці, а тому "не зіпсований" і може змінити країну на краще. І свою "несистемність" він продовжує доводити. Цього разу дав зі спортзали.

У прямий ефір Зеленський вийшов з Брюсселя, де він перебуває з першим закордонним візитом у новому статусі. Інтерв'ював його журналіст "1+1" прямо під час тренувань – говорили про політику, жартували та крутили педалі тренажера.

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Під час розмови Зеленський прокоментував низку політичних подій – від вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому до повернення громадянства Саакашвілі. Стосовно трагедії із дитиною за участю поліцейських, сказав, що всі винні обов'язково мають понести кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.



Зеленський дав інтерв'ю у спортзалі

Щодо повернення Саакашвілі громадянства, то зазначив, що рішення було просто людським, а не політичним. Бо вважав, що останнього позбавили громадянства незаконно. Після приїзду Саакашвілі у Київ вони, за словами президента, не бачились – тільки листувались у соцмережах.

Дещо сказав і про уряд – кого з міністрів хотів би залишити. Володимир Зеленський зазначив, що не знає теперішніх міністрів "дуже близько", оскільки це не його команда. Однак президент впевнений, що в уряді теж є професіонали. Зокрема, відзначив в.о. міністерки охорони здоров'я Уляну Супрун, міністерку освіти Лілію Гриневич та голову МЗС Павла Клімкіна.

Зустріччю із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі Зеленський залишився задоволеним. Сказав, що обговорили багато питань і назвав політика "класним мужиком".



Гарант прокоментував низку політичних питань