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      Зеленский дал интервью в спортзале: видео

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      Зеленский дал интервью на тренажере
      Зеленский дал интервью на тренажере / Screenshot

      Новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского называют первым "несистемным гарантом", мол, до того он не был в политике, а потому "не испорчен" и может изменить страну к лучшему. И свою "несистемность" он продолжает доказывать. В этот раз дал интервью из спортзала.

      В прямой эфир Зеленский вышел из Брюсселя, где он находится с первым зарубежным визитом в новом статусе. Интервьюировал его журналист "1+1" прямо во время тренировок – говорили о политике, шутили и крутили педали тренажера.

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      Во время разговора Зеленский прокомментировал ряд политических событий – от убийства 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком до возвращения гражданства Саакашвили. Насчет трагедии с ребенком с участием полицейских сказал, что все виновные обязательно должны понести уголовную ответственность согласно действующему законодательству.


      Зеленский дал интервью в спортзале

      Относительно возвращения Саакашвили гражданства, то отметил, что решение было просто человеческим, а не политическим. Потому что считал, что последнего лишили гражданства незаконно. После приезда Саакашвили в Киев они, по словам президента, не виделись, только переписывались в соцсетях.

      Кое-что сказал и о правительстве – кого из министров хотел бы оставить. Владимир Зеленский отметил, что не знает теперешних министров "очень близко", поскольку это не его команда. Однако президент уверен, что в правительстве тоже есть профессионалы. В частности, отметил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, министра образования Лилию Гриневич и главу МИД Павла Климкина.

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      Встречей с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе Зеленский остался доволен. Сказал, что обсудили много вопросов и назвал политика "классным мужиком".


      Гарант прокомментировал ряд политических вопросов

      Президент Зеленский прибыл в Брюссель 4 июня. Это его первый официальный зарубежный визит на этом посту. Будет гарант в бельгийской столице в течение двух дней. За это время он должен встретиться с высокими представителями Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО. Уже состоялись встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Еврокомиссии по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом и с польским коллегой Анджеем Дудой.

      визит зеленского в брюссель: хроника событий
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СМИ
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