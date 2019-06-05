Дружина Зеленського поділилася враженнями про перший візит за кордон в якості першої леді

Перша леді України Олена Зеленська поділилась у соцмережі враженнями про свою першу закордонну поїздку у новому статусі – до Брюсселя. Дружина президента написала, що мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира Зеленського.