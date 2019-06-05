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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Дружина Зеленського поділилася враженнями про перший візит за кордон в якості першої леді

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      Олена Зеленська у Брюсселі
      Олена Зеленська у Брюсселі / Instagram.com/olenazelenska_official

      Перша леді України Олена Зеленська поділилась у соцмережі враженнями про свою першу закордонну поїздку у новому статусі – до Брюсселя. Дружина президента написала, що мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира Зеленського.

      Читайте також: "Хочу подякувати за гостинність дружині глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині посла України в Бельгії Тамарі Точицькій", – написала Олена Зеленська в Instagram та додала фото з поїздки.

      Читайте також: Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській

      З ким у Брюсселі зустрівся Володимир Зеленський?

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олена Зеленська Європа Євросоюз Бельгія
      Джерело: 24 канал
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