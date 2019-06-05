Дружина Зеленського поділилася враженнями про перший візит за кордон в якості першої леді
Перша леді України Олена Зеленська поділилась у соцмережі враженнями про свою першу закордонну поїздку у новому статусі – до Брюсселя. Дружина президента написала, що мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира Зеленського.
Читайте також: "Хочу подякувати за гостинність дружині глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині посла України в Бельгії Тамарі Точицькій", – написала Олена Зеленська в Instagram та додала фото з поїздки.
Читайте також: Марина Порошенко дала пораду Олені Зеленській
З ким у Брюсселі зустрівся Володимир Зеленський?
- З генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом;
- президентом Польщі Анджеєм Дудою;
- віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом;
- президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
ПЦУ показала відео голосування, на якому ліквідували Київський патріархатсьогодні , 00:31
-
Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію4 червня , 23:40
-
Головні новини 4 червня: суд у справі вбивства 5-річного хлопчика та протести у містах України4 червня , 22:33
Коментарі