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      Зеленський вперше особисто прокоментував повернення громадянства Саакашвілі

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський переконує, що його рішення повернути українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі не було політичним, а було людським. За його словами, після цього вони навіть не зустрічалися, натомість лише списувалися у соцмережах.

      Як зауважив гарант у ефірі телеканалу "1+1", він політичних планів щодо Саакашвілі не має.

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      Плани були дуже простими та дуже людськими. Я обіцяв пресі та раніше говорив, гадаю, що у нього забрали паспорт незаконно, тому я його повернув,
      – наголосив Зеленський.

      Також він додав, що після повернення українського паспорта Саакашвілі вони не зустрічалися.

      "Але він мені писав у телефоні, писав у WhatsApp. Також записував відео. Дякував мені. Немає за що. За що дякувати!? Я просто виконую свою роботу та свої обіцянки. У мене – дуже мало обіцянок, але я хочу їх виконувати. Я також Вам дякую", – підсумував український президент.

      Одразу після того, як Зеленський вніс зміни до указу щодо громадянства Саакашвілі, секретар РНБО Олександр Данилюк зазначав, що у ситуації з колишнім очільником Одеської ОДА було порушено закон.

      Те, як вчинили з Міхеїлом, – це точно не було прикладом, як повинна поводитись Україна зі своїми громадянами. Тому цю справедливість було відновлено,
      – заявляв він.

      Як Саакашвілі повернули громадянство

      28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

      Наступного дня колишній чиновник в українському посольстві у Варшаві отримав посвідчення особи на повернення в Україну. Після цього він поїхав до аеропорту та вирушив до Києва.

      Прибув Саакашвілі до України увечері. Тут його зустріли не лише журналісти, а й численні прихильники. З представниками ЗМІ він ще й устиг коротко поспілкуватися.

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      На звістку про повернення громадянства Саакашвілі традиційно для себе відреагував емоційно. Також він пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського та додав, що в Україні та взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

      Чому Саакашвілі не впускали на територію України

      У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання у ЄС. міхеїл саакашвілі

      Що пов'язує Саакашвілі з Україною: інфографіка 24 каналу

      Повернення Міхеїла Саакашвілі: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Саакашвілі втратив українське громадянство Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство
      Джерело: 24 канал
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