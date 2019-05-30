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      Бумеранг для Порошенка, – експерт про повернення Саакашвілі

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      ВІд Саакашвілі чекають більшого, ніж критика Порошенка
      ВІд Саакашвілі чекають більшого, ніж критика Порошенка / Радіо Свобода

      Приїзд до України Міхеїла Саакашвілі – бумеранг для Порошенка, який він сам запустив. Але від Саакашвілі чекають більшого, ніж просто критики.

      Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      Якщо Саакашвілі займатиметься натхненням проведення реформ – це добре. Але потрібні нові смисли, нові ідеї, час. Якщо Саакашвілі приїхав займатися політичним кілерством, то це проблема для Порошенка,
      – говорить Давидюк.

      За його словами, Саакашвілі не зможе балотуватися до парламенту. Але може приєднатися до партії Єгора Соболєва чи "Руху нових сил", який він і створив. Функцію, яку Саакашвілі планував виконувати раніше – завести в політику нові молоді обличчя, вважає політолог, екс-губернатор Одещини не зможе реалізувати.

      Функцію оновлення політикуму на себе забрали Зеленський і Вакарчук. Молоді несистемні політики вже зайняли свої ніші і розвиваються. І попит на Саакашвілі впав. Але Саакашвілі – великий міф української політики, який не може не викликати інтерес,
      – зауважує Давидюк.

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      Експерт висловив сумніви щодо призначення Саакашвілі прем’єром після парламентських виборів. Саакашвілі повинен підтримати парламент, що сумнівно.

      Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні? 28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство. Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами. 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну. 

      Проте він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років. Сам Саакшвілі був лідером партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". 28 травня він розповів, що колишня українська влада, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, нібито позбавили його власної політсили. Зокрема, партію перереєстрували на чоловіка з іменем Михайло Саакашвілі.
      Саакашвілі
      Саакашвілі в Україні: головні дати

      Саакашвілі повернувся до України: відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Петро Порошенко Парламентські вибори 2019 Новини політики Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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