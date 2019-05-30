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      Бумеранг для Порошенко, – эксперт о возвращении Саакашвили

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      От Саакашвили ждут большего, чем критика Порошенко
      От Саакашвили ждут большего, чем критика Порошенко / Радио Свобода

      Приезд в Украину Михаила Саакашвили – бумеранг для Порошенко, который он сам запустил. Но от Саакашвили ждут большего, чем просто критики.

      Об этом 24 канала рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      Если Саакашвили будет заниматься вдохновением проведения реформ – это хорошо. Но нужны новые смыслы, новые идеи, время. Если Саакашвили приехал заниматься политическим киллерством, то это проблема для Порошенко,
      – говорит Давидюк.

      По его словам, Саакашвили не сможет баллотироваться в парламент. Но может присоединиться к партии Егора Соболева или "Движению новых сил", которое он и создал. Функцию, которую Саакашвили планировал выполнять ранее – завести в политику новые молодые лица, считает политолог, экс-губернатор Одесской области не сможет реализовать.

      Функцию обновления политикума себе забрали Зеленский и Вакарчук. Молодые несистемные политики уже заняли свои ниши и развиваются. И спрос на Саакашвили упал. Но Саакашвили – большой миф украинской политики, не может не вызывать интерес,
      – говорит Давидюк.

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      Эксперт выразил сомнения относительно назначения Саакашвили премьером после парламентских выборов. Саакашвили должен поддержать парламент, что сомнительно.

      Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине? 28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство. Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами. 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

      Однако он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, ведь не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет. Сам Саакшвили был лидером партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". 28 мая он рассказал, что бывшая украинская власть, в частности министр юстиции Павел Петренко, якобы лишили его собственной политсилы. В частности, партию перерегистрировали на мужчину с именем Михаил Саакашвили.
      Саакашвілі
      Саакашвили в Украине: главные даты

      Саакашвили вернулся в Украину: видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Петр Порошенко Михаил Саакашвили Саакашвили вернули украинское гражданство
      Источник: 24 канал
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