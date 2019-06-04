22:08
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: За що Мосійчук відлупцював Ляшка. "Геніальні" ідеї Гени Кернеса
      Вєсті.UA
      20:56, сьогодні
      Гроші дорожчі за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Кличко запропонував Саакашвілі піти на парламентські вибори разом з УДАРом

      1317 Читать новость на русском
      Кличко вирішив підставити політичне плече Саакашвілі
      Кличко вирішив підставити політичне плече Саакашвілі / Kp.ua

      Лідер партії УДАР, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що готовий підставити "політичне плече" Міхеїлові Саакашвілі та запропонував йому йти на парламентські вибори разом з партією УДАР.

      Кличко у відеозверненні підтвердив, що УДАР іде на дострокові вибори в Раду.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      "Я бачив сьогодні звернення Міхеїла Саакашвілі, політичній силі якого створили перешкоди для участі у виборах, тому я готовий підставити політичне плече", – сказав Кличко.

      Він переконаний, такий союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні. Політики мають людей, які здатні це втілити.

      УДАР іде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам піти разом. Я залишаюсь лідером партії УДАР, а Міхеїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії,
      – сказав у відеозверненні Кличко.

      Він наголосив, що залишається мером Києва, тому що у нього залишилося багато зобов'язань перед киянами.

      4 червня Саакашвілі повідомив у Facebook, що його партії "Рух нових сил" відмовили в реєстрації і попросив дружні сили про підтримку.

      парламентські вибори 2019

      blog_ava
      Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
      сьогодні
      15235
      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко Міхеїл Саакашвілі УДАР Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна може втратити інші території, через другу військову кампанію Росії
      сьогодні , 22:00 Україна може втратити інші території, через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 247
      Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      сьогодні , 20:02 Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      Ірина Поліщук 1437
      Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      сьогодні , 19:01 Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      Світлана Попова 735
      Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      сьогодні , 18:08 Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      6037
      Жахіття і романтика війни
      сьогодні , 17:00 Жахіття і романтика війни
      Володимир Патола 499
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук