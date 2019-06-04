Кличко запропонував Саакашвілі піти на парламентські вибори разом з УДАРом

Лідер партії УДАР, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що готовий підставити "політичне плече" Міхеїлові Саакашвілі та запропонував йому йти на парламентські вибори разом з партією УДАР.

Кличко у відеозверненні підтвердив, що УДАР іде на дострокові вибори в Раду.

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"Я бачив сьогодні звернення Міхеїла Саакашвілі, політичній силі якого створили перешкоди для участі у виборах, тому я готовий підставити політичне плече", – сказав Кличко.

Він переконаний, такий союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні. Політики мають людей, які здатні це втілити.

УДАР іде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам піти разом. Я залишаюсь лідером партії УДАР, а Міхеїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії,

– сказав у відеозверненні Кличко.

Він наголосив, що залишається мером Києва, тому що у нього залишилося багато зобов'язань перед киянами.

4 червня Саакашвілі повідомив у Facebook, що його партії "Рух нових сил" відмовили в реєстрації і попросив дружні сили про підтримку.