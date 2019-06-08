Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 році, – Парубій

Голови парламентів України, Литви та Польщі задекларували у резолюції Міжпарламентської асамблеї строки вступу України до Євросоюзу. Україна має великий шанс вступити до ЄС у 2025-2027 році, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Ключовий документ, який був нами підписаний – це наша спільна резолюція і наш план дій на наступний період. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватись стратегії "2025-2027". Це стратегія плану на шляху України до ЄС", – заявив на брифінгу Парубій.

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Він додав, що було визначено – в цей період є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз. Тож була спільно розроблена стратегія щодо того, які кроки необхідно зробити, щоб "вийти на кінцеве і заключне рішення".

Голова Верховної Ради підписав резолюцію за підсумками проведення 10-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

Ми спільно визначили, що цей період ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС. Адже у 2025 році головуватиме Польща, а з 2025 по 2027 рік головуватиме Литва,

– сказав Парубій.

Щойно ми підписали підсумковий документ Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради @verkhovna_rada , Сеймасу Литви @LRSeimas та Сейму і Сенату Польщі @KancelariaSejmu @PolskiSenat У цьому документі Польща і Литва декларує підтримку України на шляху до членства у #НАТО і #ЄС pic.twitter.com/XeROjgbAdk — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8 июня 2019 г.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно здійснив свій перший закордонний візит на посаді глави держави – у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Перебуваючи з візитом у ЄС, Зеленський на кожній зустрічі наголошував, що Україна продовжуватиме свій шлях до вступу в Євросоюз та НАТО.

Окрім того, Зеленський і голова Європейської ради Дональд Туск оголосили, що 8 липня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.