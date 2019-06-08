14:06
8 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, 7 червня
      Вєсті UA: Серйозна загроза для "Опоблоку". Ручний суд Коломойського
      Вєсті.UA
      21:15, 7 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 році, – Парубій

      15
      Парубій підписав з головами парламентів Литви та Польщі резолюцію про строки вступу України до ЄС
      Парубій підписав з головами парламентів Литви та Польщі резолюцію про строки вступу України до ЄС / Twitter-акаунт Андрія Парубія

      Голови парламентів України, Литви та Польщі задекларували у резолюції Міжпарламентської асамблеї строки вступу України до Євросоюзу. Україна має великий шанс вступити до ЄС у 2025-2027 році, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

      "Ключовий документ, який був нами підписаний – це наша спільна резолюція і наш план дій на наступний період. Для нас було дуже важливо, що серед того плану дій ми узгодили, що будемо дотримуватись стратегії "2025-2027". Це стратегія плану на шляху України до ЄС", – заявив на брифінгу Парубій.

      Читайте також: Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту

      Він додав, що було визначено – в цей період є вікно можливостей для вступу України в Євросоюз. Тож була спільно розроблена стратегія щодо того, які кроки необхідно зробити, щоб "вийти на кінцеве і заключне рішення".

      Голова Верховної Ради підписав резолюцію за підсумками проведення 10-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

      Ми спільно визначили, що цей період ми бачимо як період великих шансів для України на шляху до ЄС. Адже у 2025 році головуватиме Польща, а з 2025 по 2027 рік головуватиме Литва,
      – сказав Парубій.

      Президент України Володимир Зеленський нещодавно здійснив свій перший закордонний візит на посаді глави держави – у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Перебуваючи з візитом у ЄС, Зеленський на кожній зустрічі наголошував, що Україна продовжуватиме свій шлях до вступу в Євросоюз та НАТО.

      Окрім того, Зеленський і голова Європейської ради Дональд Туск оголосили, що 8 липня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

      blog_ava
      Сергій Притула увійшов до партії "Голос" і піде з нею на вибори
      сьогодні
      6002
      Теги: Новини України Новини політики Євроінтеграція Євросоюз Європа Андрій Парубій Литва Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      сьогодні , 12:00 Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      Олексій Чибісов 1742
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      сьогодні , 02:34 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
      1693
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      7 червня , 08:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      4732
      Україна – Сербія: враження після матчу
      сьогодні , 09:20 Україна – Сербія: враження після матчу
      Ігор Саджениця 1727
      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      сьогодні , 08:40 У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      Блог Соцмережі 1556
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук