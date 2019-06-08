Украина сможет вступить в Евросоюз в 2025-2027 году, – Парубий

Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Евросоюз. У Украины есть большой шанс вступить в ЕС в 2025-2027 году, заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

"Ключевой документ, который был нами подписан – это наша общая резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что среди этого плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии "2025-2027". Это стратегия плана на пути Украина в ЕС ", – заявил на брифинге Парубий.

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Он добавил, что было определено – в этот период есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз. Поэтому была совместно разработана стратегия относительно того, какие шаги необходимо предпринять, чтобы "выйти на конечное и заключительное решение".

Глава Верховной Рады подписал резолюцию по итогам проведения 10-й сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша.

Мы совместно определили, что этот период мы видим как период больших шансов для Украины на пути в ЕС. Ведь в 2025 году будет председательствовать Польша, а с 2025 по 2027 председательствовать Литва,

– сказал Парубий.

Щойно ми підписали підсумковий документ Міжпарламентської Асамблеї Верховної Ради @verkhovna_rada , Сеймасу Литви @LRSeimas та Сейму і Сенату Польщі @KancelariaSejmu @PolskiSenat У цьому документі Польща і Литва декларує підтримку України на шляху до членства у #НАТО і #ЄС pic.twitter.com/XeROjgbAdk — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8 июня 2019 г.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно совершил свой первый зарубежный визит в качестве главы государства – в Брюссель. Там он встретился с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Находясь с визитом в ЕС, Зеленский на каждой встрече подчеркивал, что Украина будет продолжать свой путь к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Кроме того, Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск объявили, что 8 июля в Киеве состоится саммит Украина-ЕС.