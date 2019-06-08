Более сильный ЕС – это союз с Украиной: в Польше выразили поддержку Украине

Европейский Союз будет сильнее, если в его состав войдет Украина. Польша поддерживает Украинское государство в стремлении стать полноправным членом ЕС, поэтому готова поделиться собственным опытом вступления в ЕС и НАТО.

Об этом заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский во время выступления на Межпарламентской ассамблее в Киеве, пишет "РБК-Украина".

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Мы будем строить более сильный Европейский союз. А сильнейший ЕС – это союз с Украиной. Высший уровень безопасности также связан с членством Украины в НАТО,

– сказал Карчевский.

Кстати, в этом году Польша празднует уже 20 лет в НАТО и 15 лет в ЕС.

На западе был принят документ, в котором задекларировано, Литва объединят свои усилия, чтобы помочь Украине вступить в ЕС. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что Украина может получить членство в Евросоюзе в 2025-2027 годах. Поэтому была совместно с Польшей и Литвой разработана стратегия относительно того, какие шаги необходимо сделать, чтобы "выйти на окончательное и заключительное решение" в этом вопросе.