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      У Зеленського назвали питання, які треба виносити на референдум

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      Стефанчук розповів, які питання можна виносити на референдум
      Стефанчук розповів, які питання можна виносити на референдум / Скрін з відео

      На всеукраїнський референдум потрібно виносити питання, які будуть об'єднувати, а не роз'єднувати українців, і сприйматися суспільством. Серед них – питання про членство у ЄС та НАТО.

      Команда Зеленського переконана, що на законодавчому рівні має бути передбачено механізм, який дасть можливість українцям висловити свою думку і позицію. Про це в ефірі ICTV сказав представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

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      Важливим буде питання інформаційної кампанії. Тому питання, які стосуються НАТО і ЄС, ми готові виносити на референдум після того, як українське суспільство визнає, що ми на даний момент в тому стані, що можемо претендувати на членство,
      – наголосив Стефанчук.

      За словами представника президента в Раді, існують рішення, які роз'єднують громадян і їх не потрібно виносити на референдум. Тому, Стефанчук зауважив, що для команди президента важливо мати розуміння і консенсус у державі з тих питань, які стосуються долі всієї України.

      "Для нас дуже важливо виділити питання, які є першочерговими, і дуже важливо, щоб вони об'єднували нас у майбутньому, а не ділили в минулому", – додав він.

      Також чиновник додав, що у деяких випадках має бути передбачено ухвалення рішення не половиною голосів, а більше – наприклад, 3/4 голосів українців.

      Які референдуми хоче провести команда Зеленського?22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум. 

      Сам президент згодом заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є лише способом з’ясувати думку суспільства. При цьому до схвалення жодних законів результати такого референдуму не зобов’язуватимуть.

      Також Зеленський пообіцяв що в Україні проведуть референдум щодо підтримки вступу країни до НАТО.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Руслан Стефанчук Євросоюз НАТО Новини політики
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