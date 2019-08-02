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      Повинен бути контр-тиск, – Кондоліза Райс про агресію Росії

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      Кондаліза Райс
      Кондаліза Райс / 24 канал

      Президент Російської Федерації Володимир Путін збирається продовжувати свої намагання зробити певні частини України некерованими.

      Таку думку висловила колишній держсекретар США Кондоліза Райс, зазначивши, що очільник Кремля не має нічого проти заморожених конфліктів. Саме конфлікти насправді працюють на досягнення його цілей, передає "Новое время".

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      "Так що якщо дивитися на триваючі бойові дії у Східній Україні, вони продовжуються, люди продовжують вмирати, тиск на Україну триває", – сказала Райс.

      Я думаю, ви побачите більше цього, я думаю, ви побачите інциденти, як із захопленням українських моряків і відмовою випустити їх - просто тиск, тиск, тиск. Це означає, що має бути контр-тиск, і контр-тиск може мати декілька форм — на щастя, санкції в значній мірі утримуються, так що Сполучені Штати та Європа колективно змогли повернути Росію, на даний момент, до питання санкцій,
      – зазначила екс-держсекретар США.

      Кондоліза Райс зазначила, що надання озброєння Україні було дуже важливим кроком для адміністрації Дональда Трампа.

      Тим часом голова Білого дому підписав указ, що вводить другий пакет санкцій США проти Росії. Вони стосуються отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території британського міста Солсбері.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини США Дональд Трамп Новини Росії
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