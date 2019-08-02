Трамп запровадив нові санкції проти Росії за отруєння Скрипалів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить другий пакет санкцій США проти Росії. Вони стосуються отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території британського міста Солсбері.

Які саме санкції тепер запровадять проти Росії наразі невідомо, про це повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела.

Розслідування: Отруєння Скрипалів – з’явились нові деталі про координатора Боширова та Петрова

Перед цим лідери комітету Палати представників Конгресу США по закордонних справах закликали Трампа запровадити другий пакет обмежень.

Причиною цього стала неможливість довести, що Росія припинила використання хімічної зброї. Водночас Москва продовжує заперечувати свою відповідальність за отруєння Скрипалів. Видання зазначає, що процес затримував Трамп, який не хотів суперечити президенту Росії Володимиру Путіну. Білий дім наразі утримується від коментарів.

Другий пакет санкцій може включати, зокрема, повну заборону на експорт до Росії американських товарів, обмеження імпорту російських товарів в США, зниження рівня дипломатичних відносин та заборону на авіаперевезення державними компаніями.

Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипаля почав діяти 27 серпня 2018 року. Серед обмежувальних заходів – заборона продажу Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсбері?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.



Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".





Чепіга і Мішкін