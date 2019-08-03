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      Зеленський про лобістів у США: Я ніколи ніким не користувався

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      Зеленський заперечує зв'язок із лобістами у США
      Зеленський заперечує зв'язок із лобістами у США / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський заперечує, що він користувався послугами лобістів у США. Глава держави наголошує, що"нікому ніякої копійки не платив".

      Працювати з лобістами Зеленський теж "нікого не просив", про це він сказав в коментарі "Радіо Свобода".

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      Так, лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, яку виконала для Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року.

      Водночас глава держави переконує, що "ніколи ніким не користувався".

      Мені непотрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив,
      – додав він.

      На уточнююче запитання про чиїсь дії в його інтересах, Зеленський відповів, що "вони там брехню пишуть".

      "Хтось може (замовляв послуги лобістів у США – 24 канал), я цього не робив, мені це непотрібно, я нікому ніякої копійки не платив", – додав президент.

      Відповідно до звіту, лобістська компанія отримала не тільки гонорар у 60 тисяч доларів, а й відшкодування витрат на суму 9 371 долар. 

      Зазначимо, у квітні 2019 року команда Зеленського заперечувала, що винаймала лобістів у США. Тоді в оточенні Зеленського ці твердження назвали "хвилею дезінформації".

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Новини США Президент України Президентські вибори 2019 Гроші
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