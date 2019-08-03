Зеленський про лобістів у США: Я ніколи ніким не користувався

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що він користувався послугами лобістів у США. Глава держави наголошує, що"нікому ніякої копійки не платив".

Працювати з лобістами Зеленський теж "нікого не просив", про це він сказав в коментарі "Радіо Свобода".

Це варто знати: Зеленський зустрівся зі "слугами народу" у Трускавці – про що говорили

Так, лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, яку виконала для Володимира Зеленського у Вашингтоні у період між 3 квітня і 21 травня 2019 року.

Водночас глава держави переконує, що "ніколи ніким не користувався".

Мені непотрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив,

– додав він.

На уточнююче запитання про чиїсь дії в його інтересах, Зеленський відповів, що "вони там брехню пишуть".

"Хтось може (замовляв послуги лобістів у США – 24 канал), я цього не робив, мені це непотрібно, я нікому ніякої копійки не платив", – додав президент.

Відповідно до звіту, лобістська компанія отримала не тільки гонорар у 60 тисяч доларів, а й відшкодування витрат на суму 9 371 долар.

Зазначимо, у квітні 2019 року команда Зеленського заперечувала, що винаймала лобістів у США. Тоді в оточенні Зеленського ці твердження назвали "хвилею дезінформації".