Байден розповів, яку допомогу отримає Україна, якщо він стане президентом США

Демократ Джо Байден, який балотується у президенти США, озвучив чотири пункти своєї програми, які почне втілювати у разі обрання президентом США у 2020 році. Основний з них – Україна стане пріоритетом міжнародної політики.

Про це сказав Байден відповідаючи на питання, що б він зробив для України під час протистояння агресії Росії у разі обранння президентом США, пише "Голос Америки".

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Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена,

– сказав політик.

За словами колишнього віце-президента США, в економічній сфері він працював би над збільшенням західних прямих інвестицій в Україну.

Байден підтримує енергетичну незалежність України від Росії і виступає проти "Північного потоку-2". Якщо Кремль все ж добудує цей газопровід, це серйозно перешкоджатиме доступу України до російського газу.

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Він також виступає за потужнішу участь США разом з Францією та Німеччиною у переговорах з Росією щодо війни на Донбасі.

Щоб працювала дипломатія, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета – підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок,

– наголосив Байден.

Кандидат у президенти США додав, що забезпечив би Україні допомогу лише за умови проведення реальних антикорупційних реформ та призначення дійсно незалежних антикорупційних прокурорів та судів.



Військова допомога США Україні за останні роки / інфографіка 24 каналу

Що відомо про президентські вибори-2020 у США?Чергові вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року. У кампанію вже включилися понад 20 кандидатів від Демократичної партії, серед них – колишній віце-президент Джо Байден.



За даними соціологів, наразі Байден має вищий рейтинг (49%), аніж чинний американський президент Дональд Трамп (39%).