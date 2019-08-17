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      Байден розповів, яку допомогу отримає Україна, якщо він стане президентом США

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      Байден прокоментував допомогу Україні у разі обрання президентом США
      Байден прокоментував допомогу Україні у разі обрання президентом США / Andres Putting

      Демократ Джо Байден, який балотується у президенти США, озвучив чотири пункти своєї програми, які почне втілювати у разі обрання президентом США у 2020 році. Основний з них – Україна стане пріоритетом міжнародної політики.

      Про це сказав Байден відповідаючи на питання, що б він зробив для України під час протистояння агресії Росії у разі обранння президентом США, пише "Голос Америки".

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      Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена,
      – сказав політик.

      За словами колишнього віце-президента США, в економічній сфері він працював би над збільшенням західних прямих інвестицій в Україну.

      Байден підтримує енергетичну незалежність України від Росії і виступає проти "Північного потоку-2". Якщо Кремль все ж добудує цей газопровід, це серйозно перешкоджатиме доступу України до російського газу.

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      Він також виступає за потужнішу участь США разом з Францією та Німеччиною у переговорах з Росією щодо війни на Донбасі.

      Щоб працювала дипломатія, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета – підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок,
      – наголосив Байден.

      Кандидат у президенти США додав, що забезпечив би Україні допомогу лише за умови проведення реальних антикорупційних реформ та призначення дійсно незалежних антикорупційних прокурорів та судів.

      військова допомога США Україні за останні роки
      Військова допомога США Україні за останні роки / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про президентські вибори-2020 у США?Чергові вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року. У кампанію вже включилися понад 20 кандидатів від Демократичної партії, серед них – колишній віце-президент Джо Байден.

      За даними соціологів, наразі Байден має вищий рейтинг (49%), аніж чинний американський президент Дональд Трамп (39%). 

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      Теги: Новини України Новини США Новини політики Зброя Війна на Донбасі Вибори у США Україна – Росія
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