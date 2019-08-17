Байден рассказал, какую помощь получит Украина, если он станет президентом США

Демократ Джо Байден, который баллотируется в президенты США, озвучил четыре пункта своей программы, которые начнет воплощать в случае избрания президентом США в 2020 году. Основной из них – Украина станет приоритетом международной политики.

Об этом сказал Байден отвечая на вопрос, что бы он сделал для Украины во время противостояния агрессии России в случае избранным президентом США, пишет "Голос Америки".

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Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере, я предоставил бы безопасную помощь от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я бы расширил успешное обучение Вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена,

– сказал политик.

По словам бывшего вице-президента США, в экономической сфере он работал бы над увеличением прямых западных инвестиций в Украину.

Байден поддерживает энергетическую независимость Украины от России и выступает против "Северного потока-2". Если Кремль все же достроит этот газопровод, это серьезно будет препятствовать доступу Украины к российскому газу.

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Он также выступает за более мощное участие США вместе с Францией и Германией в переговорах с Россией по войне на Донбассе.

Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы, и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок,

– подчеркнул Байден.

Кандидат в президенты США добавил, что обеспечил бы помощь Украине только при условии проведения реальных антикоррупционных реформ и назначении действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов.



Военная помощь США Украине за последние годы / инфографика 24 канала

Что известно о президентских выборах-2020 в США?

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. В кампанию уже включились более 20 кандидатов от Демократической партии, среди них – бывший вице-президент Джо Байден.



По данным социологов, сейчас Байден имеет высший рейтинг (49%), чем действующий американский президент Дональд Трамп (39%).