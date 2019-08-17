19:37
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Байден рассказал, какую помощь получит Украина, если он станет президентом США

      2067 Читати новину українською
      Байден прокомментировал помощь Украине в случае избрания президентом США
      Байден прокомментировал помощь Украине в случае избрания президентом США / Andres Putting

      Демократ Джо Байден, который баллотируется в президенты США, озвучил четыре пункта своей программы, которые начнет воплощать в случае избрания президентом США в 2020 году. Основной из них – Украина станет приоритетом международной политики.

      Об этом сказал Байден отвечая на вопрос, что бы он сделал для Украины во время противостояния агрессии России в случае избранным президентом США, пишет "Голос Америки".

      Важно: Что может заставить Путина остановить войну и уйти с Донбасса: заявление США

      Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере, я предоставил бы безопасную помощь от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я бы расширил успешное обучение Вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена,
      – сказал политик.

      По словам бывшего вице-президента США, в экономической сфере он работал бы над увеличением прямых западных инвестиций в Украину.

      Байден поддерживает энергетическую независимость Украины от России и выступает против "Северного потока-2". Если Кремль все же достроит этот газопровод, это серьезно будет препятствовать доступу Украины к российскому газу.

      Это интересно: Кто верит, что он умственно отвечает посту президента, - Трамп о Байдене

      Он также выступает за более мощное участие США вместе с Францией и Германией в переговорах с Россией по войне на Донбассе.

      Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы, и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок,
      – подчеркнул Байден.

      Кандидат в президенты США добавил, что обеспечил бы помощь Украине только при условии проведения реальных антикоррупционных реформ и назначении действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов.

      військова допомога США Україні за останні роки
      Военная помощь США Украине за последние годы / инфографика 24 канала

      Что известно о президентских выборах-2020 в США?
      Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. В кампанию уже включились более 20 кандидатов от Демократической партии, среди них – бывший вице-президент Джо Байден.

      По данным социологов, сейчас Байден имеет высший рейтинг (49%), чем действующий американский президент Дональд Трамп (39%).

      blog_ava
      Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
      сегодня
      9603
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Оружие Украина – Россия Война на Донбассе Выборы в США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 17 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 89
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 433
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 33
      Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"
      сегодня , 17:00 Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"
      Блог Медіа 140
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2167
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук