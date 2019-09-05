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      Зеленський зустрівся із американськими сенаторами: про що говорили

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      Зеленський зустрівся із сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі
      Зеленський зустрівся із сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі / Офіційна сторінка Президента України

      Володимир Зеленський зустрівся із американськими сенаторами Рональдом Джонсоном та Крістофером Мерфі. Політики обговорили підтримку України у сферах безпеки та енергетики.

      Глава держави висловив сподівання, що розмір безпекової допомоги Україні від США збільшуватиметься, про це повідомляє пресслужба президента.

      Варто знати: В Україну прибув американський сенатор, якого не пустили в Росію: фото

      Зеленський закликав сенаторів до реакції на видання російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Водночас президент подякував за постійну підтримку України з боку США.

      Хочу подякувати нашому стратегічному партнеру США за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,
      – зазначив він.

      Президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Їх отримали вже понад 13 тисяч місцевих жителів. Українські правоохоронці змогли ідентифікувати більшість з них.

      Також сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, згадали і про підписаний Меморандум між Україною, Польщею та США щодо постачання американського скрапленого газу.

       Налагодження поставок зрідженого газу через Польщу – один із кроків забезпечення енергетичної незалежності України. Задля цього країни планують побудувати газопровід, який об’єднає газотранспортні системи двох країн.

      Зеленський висловив сподівання, що Конгрес також ухвалить рішення запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві скандального газопроводу "Північний потік-2".

      Окрім того, глава держави підтвердив намір продовжити активні реформи у секторі безпеки та оборони України за стандартами НАТО.

      США
      Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Президент України Володимир Зеленський Північний потік-2 Російські паспорти на Донбасі Газ
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