Зеленський зустрівся із американськими сенаторами: про що говорили

Володимир Зеленський зустрівся із американськими сенаторами Рональдом Джонсоном та Крістофером Мерфі. Політики обговорили підтримку України у сферах безпеки та енергетики.

Глава держави висловив сподівання, що розмір безпекової допомоги Україні від США збільшуватиметься, про це повідомляє пресслужба президента.

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Зеленський закликав сенаторів до реакції на видання російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Водночас президент подякував за постійну підтримку України з боку США.

Хочу подякувати нашому стратегічному партнеру США за постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,

– зазначив він.

Президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Їх отримали вже понад 13 тисяч місцевих жителів. Українські правоохоронці змогли ідентифікувати більшість з них.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері енергетичної безпеки, згадали і про підписаний Меморандум між Україною, Польщею та США щодо постачання американського скрапленого газу.

Налагодження поставок зрідженого газу через Польщу – один із кроків забезпечення енергетичної незалежності України. Задля цього країни планують побудувати газопровід, який об’єднає газотранспортні системи двох країн.

Зеленський висловив сподівання, що Конгрес також ухвалить рішення запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві скандального газопроводу "Північний потік-2".

Окрім того, глава держави підтвердив намір продовжити активні реформи у секторі безпеки та оборони України за стандартами НАТО.



Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу