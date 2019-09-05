Зеленский встретился с американскими сенаторами: о чем говорили

Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи. Политики обсудили поддержку Украины в сферах безопасности и энергетики.

Глава государства выразил надежду, что размер помощи Украине от США будет увеличиваться, об этом сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский призвал сенаторов к реакции на выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. В то же время президент поблагодарил за постоянную поддержку Украины со стороны США.

Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины,

– отметил он.

Президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Их получили уже более 13 тысяч местных жителей. Украинские правоохранители смогли идентифицировать большинство из них.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, вспомнили и о подписании Меморандум между Украиной, Польшей и США о поставках американского сжиженного газа.

Налаживание поставок сжиженного газа через Польшу – один из шагов в обеспечении энергетической независимости Украины. Ради этого страны планируют построить газопровод, который объединит газотранспортные системы двух стран.

Зеленский выразил надежду, что Конгресс также примет решение ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве скандального газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, глава государства подтвердил намерение продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО.



Военная помощь США Украине за последние годы / Инфографика 24 канала