В Україну прибув американський сенатор, якого не пустили в Росію: фото

Американський сенатор Рон Джонсон і його колега Кріс Мерфі вже в Україні. Політики навіть встигли провести першу офіційну зустріч в рамках свого візиту.

Про нього, до речі, декілька днів тому у своєму твіттері повідомив Мерфі. Він заявив, що оскільки в Росію дорога йому з Джонсоном закрита, вони невдовзі відвідають Україну. Далі сенатори вирушать до Косова і Сербії.

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Про те, що Джонсон і Мерфі приземлилися в Києві повідомили в посольстві США в Україні.

Ми раді вітати сенатора штату Вісконсин Рона Джонсона та сенатора Коннектикуту Кріса Мерфі у Києві. Тут вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України та США,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що першим, з ким зустрілися американські політики в рамках свого візиту, став генпрокурор Руслан Рябошапка.



Американські сенатори разом із генпрокурором Рябошапкою/ фото з соцмереж

Розмовляли з очільником Генпрокуратури про антикорупційні реформи в Україні.

(1/2) We are pleased to welcome Senator Ron Johnson of Wisconsin and Senator Chris Murphy of Connecticut to Kyiv for meetings with Ukrainian officials on the strong #USUkrainePartnership! — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2019

Цікаво! Наприкінці серпня сенатор США Рон Джонсон повідомив, що не зміг отримати російську візу. Реагуючи на відмову у в’їзді з боку Росії, Джонсон заявив: шлях, який Володимир Путін обрав для своєї країни, є "трагедією історичних масштабів".

Що відомо про сенатора Джонсона?Він – американський політик, старший сенатор США від штату Вісконсин, голова підкомітету з питань зовнішніх відносин Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва в галузі безпеки. Відомий своєю підтримкою України у протистоянні російській агресії.



Саме сенатор Джонсон ініціював і підтримував низку законодавчих актів, які мають на меті притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Крім того, він був одним з ініціаторів резолюції сенату, що закликала до більш жорсткого реагування на агресію Росії в Керченській протоці у листопаді 2018 року.