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      В Україну прибув американський сенатор, якого не пустили в Росію: фото

      108 Читать новость на русском
      Рон Джонсон
      Рон Джонсон / aol.com

      Американський сенатор Рон Джонсон і його колега Кріс Мерфі вже в Україні. Політики навіть встигли провести першу офіційну зустріч в рамках свого візиту.

      Про нього, до речі, декілька днів тому у своєму твіттері повідомив Мерфі. Він заявив, що оскільки в Росію дорога йому з Джонсоном закрита, вони невдовзі відвідають Україну. Далі сенатори вирушать до Косова і Сербії.

      До теми: Росія відмовила у в'їзді американському сенатору Джонсону, який активно підтримує Україну

      Про те, що Джонсон і Мерфі приземлилися в Києві повідомили в посольстві США в Україні.

      Ми раді вітати сенатора штату Вісконсин Рона Джонсона та сенатора Коннектикуту Кріса Мерфі у Києві. Тут вони матимуть зустрічі з українськими високопосадовцями щодо міцного партнерства України та США,
      – мовиться у повідомленні.

      Відомо, що першим, з ким зустрілися американські політики в рамках свого візиту, став генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Рябошапка Рон Джонсон
      Американські сенатори разом із генпрокурором Рябошапкою/ фото з соцмереж

      Розмовляли з очільником Генпрокуратури про антикорупційні реформи в Україні.

      Цікаво! Наприкінці серпня сенатор США Рон Джонсон повідомив, що не зміг отримати російську візу. Реагуючи на відмову у в’їзді з боку Росії, Джонсон заявив: шлях, який Володимир Путін обрав для своєї країни, є "трагедією історичних масштабів".

      Що відомо про сенатора Джонсона?Він – американський політик, старший сенатор США від штату Вісконсин, голова підкомітету з питань зовнішніх відносин Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва в галузі безпеки. Відомий своєю підтримкою України у протистоянні російській агресії.

      Саме сенатор Джонсон ініціював і підтримував низку законодавчих актів, які мають на меті притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Крім того, він був одним з ініціаторів резолюції сенату, що закликала до більш жорсткого реагування на агресію Росії в Керченській протоці у листопаді 2018 року.

      blog_ava
      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Руслан Рябошапка ГПУ Україна – Росія
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