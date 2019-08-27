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      Росія відмовила у в'їзді американському сенатору Джонсону, який активно підтримує Україну

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      Рон Джонсон: замість розвитку демократії, Росія нападає на Грузію і Україну
      Рон Джонсон: замість розвитку демократії, Росія нападає на Грузію і Україну / wpr.org

      Американський сенатор Рон Джонсон заявив, що російський уряд відмовив йому у в'їзді в Росію у складі двопартійної делегації Конгресу. Там сенатор планував поспілкуватися з низкою російських чиновників, представниками американського бізнесу, громадських організацій тощо.

      Реагуючи на відмову він заявив, що шлях, який Володимир Путін обрав до Росії, є трагедією історичних масштабів, зазначає його прес-служба.

      До слова: У США запропонували Трампу запросити Україну на наступний саміт G7

      Замість проведення вільних і чесних виборів, поважаючи верховенство закону та інтегруючи економіку Росії із західними демократіями, Путін вторгся в Грузію, намагався незаконно анексувати Крим, вів війну на сході України, де загинули тисячі людей. Він підтримав варварський режим у Сирії, яка застосувала хімічну зброю проти власного народу,
      – заявив сенатор.

      Тим не менш, він висловив сподівання, що врешті-решт у Росії з’явиться нове покоління лідерів. Крім того, Рон Джонсон розповів, що працюючи з послом Хантсманом, він сподівався, що прямий діалог з російськими парламентарями може допомогти створити основу для кращих майбутніх відносин між двома державами.

      "На жаль, російські чиновники продовжують грати у дипломатичні ігри зі щирим зусиллям і відмовили мені у в'їзді до Росії. Незалежно від цього дрібного протистояння, я продовжуватиму виступати за рішучу відповідь на російську агресію і відвертий діалог, наскільки це можливо", – сказав Джонсон.

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      Посольство Росії у США лише коротко відповіло на звинувачення: сенатор не звертався до посольства за візою та не повідомляв про свої наміри відвідати Росію.

      Що відомо про сенатора Джонсона?Рональд Джонсон – американський політик, старший сенатор США від штату Вісконсин, голова підкомітету з питань зовнішніх відносин Сенату з питань Європи та регіонального співробітництва в галузі безпеки. Відомий своєю підтримкою України у протистоянні російській агресії.

      Сенатор Джонсон ініціював і підтримував низку законодавчих актів, які мають на меті притягнути Росію до відповідальності за свою агресію в Україні та її боротьбу з інакомисленням.

      Крім того, він був одним з ініціаторів резолюції сенату, що закликають до більш жорсткого реагування на агресію Росії в Керченській протоці у листопаді 2018 року, а також санкції, пов'язані з газопроводом "Північний потік-2".

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      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Грузії Україна – Росія Війна у Сирії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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