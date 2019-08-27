Що США очікують від Зеленського та його команди: заява Волкера

У Вашингтоні вважають, що Президент України Володимир Зеленський має виконати всі свої обіцянки та задекларовані ініціативи. Крім того, Сполучені Штати очікують на роботу нового парламенту та формування уряду.

Як зауважив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, американський уряд підтримує ініціативи, які оголошував українсьький президент Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії та які лунають нині, доки формується уряд, передає "Прямий".

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Це і обіцянки продовжити реформи та боротися з корупцією, і наміри продовжити деолігархізацію, й оголошений шлях на зближення з ЄС і НАТО. Ми також високо цінуємо заяви про те, що Україна виконуватиме свої зобов'язання для досягнення миру. Ми все це дуже підтримуємо,

– наголосив дипломат.

Водночас він підкреслив, що Зеленський поки не мав змоги втілити свої ініціативи, бо парламент ще навіть не розпочав роботу.

"Думаю, це станеться вже найближчого тижня. І тоді ми побачимо, який сформується уряд, хто стане прем’єр-міністром, хто очолить МЗС. І ми хочемо близько працювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського до Білого Дому ми могли б говорити і про те, чого досягнула українська влада та про наші досягнення у двосторонній співпраці", – констатував Волкер.

Також спецпредставник Держдепу повідомив, що сторони поки ще не визначили дату візиту Зеленського до Сполучених Штатів.

"Обидвох президентів очікують на урочистостях у Варшаві, тому можливо вони зможуть зустрітися саме там і мати там бесіду, але ми досі працюємо над датами візиту до Білого дому", – констатував дипломат.

Наприкінці серпня – на початку вересня Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Польщі, оскільки тут мають відбутися заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни 1 вересня. На них також запросили американського президента Дональда Трампа. Відтак, є велика імовірність, що лідери України та США проведуть першу зустріч і перемовини. За словами, заступниці міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, під час зустрічі Трамп і Зеленський мають підписати низку документів.

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Щодо візиту Зеленського до США, то до нього сторони вже готуються давно. Зокрема, про бажання зустрітися з Зеленським у Вашингтоні заявляв також Трамп і відправив відповідне запрошення офіційному Києву. Посол України в США Валерій Чалий переконує, що воно має "чіткі сигнали" та у ньому мовиться про стратегічне партнерство.