Что США ожидают от Зеленского и его команды: заявление Уолкера

В Вашингтоне считают, что Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить все свои обещания и задекларированные инициативы. Кроме того, Соединенные Штаты ожидают на работу нового парламента и формирование правительства.

Как отметил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Уолкер, американское правительство поддерживает инициативы, которые объявлял украинский президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании и которые звучат сейчас, пока формируется правительство, передает "Прямой".

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Это и обещания продолжить реформы и бороться с коррупцией, и намеренния продолжить деолигархизацию, и объявленный путь на сближение с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем,

– подчеркнул дипломат.

В то же время он подчеркнул, что Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще даже не начал работу.

"Думаю, это произойдет уже в ближайшую неделю. И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим близко работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели , чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", – констатировал Уолкер.

Также спецпредставитель Госдепа сообщил, что стороны пока не определили дату визита Зеленского в США.

"Обоих президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому возможно они смогут встретиться именно там и иметь там беседу, но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", – констатировал дипломат.

В конце августа – начале сентября Президент Украины Владимир Зеленский осуществит визит в Польшу, поскольку здесь должны состояться мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября. На них также пригласили американского президента Дональда Трампа. Следовательно, есть большая вероятность, что лидеры Украины и США проведут первую встречу и переговоры. По словам заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, во время встречи Трамп и Зеленский должны подписать ряд документов.

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Относительно визита Зеленского в США, то к нему стороны уже готовятся давно. В частности, о желании встретиться с Зеленским в Вашингтоне заявлял также Трамп и отправил соответствующее приглашение официальному Киеву. Посол Украины в США Валерий Чалый утверждает, что оно имеет "четкие сигналы" и в нем говорится о стратегическом партнерстве.