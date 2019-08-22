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      В мире от Зеленского ожидают конкретное наполнение действий, – Зеркаль

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      Владимир Зеленский и Елена Зеркаль
      Владимир Зеленский и Елена Зеркаль / Пресс-служба Владимира Зеленского

      Главный вызов, который стоит перед президентом Владимиром Зеленским этой осенью, – это конкретное наполнение ранее задекларированного. В частности, этого ожидают все партнеры Украины.

      Как отметила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5-го канала", ближайшей осенью перед Президентом Украины Владимиром Зеленским будут стоять некоторые вызовы. В частности, говорится о наполнении его высказываний смыслом.

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      "От чего это будет зависеть? Мне кажется, что здесь есть вопрос уже к новому правительству, которое будет сформировано. Правительство является инструментом реализации внутренней политики, так же как и внешней политики, потому что министр иностранных дел является частью правительства. И поэтому все наши партнеры – они ожидают конкретное наполнение действий, связанных с тем, что уже задекларировано президентом", – отметила Зеркаль.

      Что касается одобрительных отзывов со стороны западных лидеров относительно шагов Зеленского на достижение мира на Донбассе, по ее убеждению, никто не хочет обострения конфликта внутри Европы, и Украина в этом также не является заинтересованной.

      Потому, конечно, что все инициативы, связанные с дальнейшим продвижением мира, они поддерживаются. Вопрос заключается в том, как привлекаются эти самые партнеры к этому продвижению. Конечно, я бы хотела, чтобы их было привлечено больше к этому процессу, не только в политической плоскости, а и в более практической плоскости, чтобы у нас был определенный инструмент, механизм финансового наполнения этих регионов, восстановление этих регионов,
      – добавила заместитель главы МИД.

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      К слову, недавно Елена Зеркаль решила прекратить свою работу в МИД. Сейчас она выполняет обязанности главы ведомства. Произошло это после того, как действующий министр Павел Климкин ушел в долговременный отпуск.

      "Уже исполняется 5 лет, как меня назначили на должность заместителя главы МИД. И за эти годы мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые мы ставили перед собой в тех плоскостях, где работали. Сейчас у меня задача определиться относительно процедурных вопросов в арбитраже относительно моряков. Этим я буду завершать свою каденцию в МИД", – объяснила свой шаг Зеркаль.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Владимир Зеленский Елена Зеркаль
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