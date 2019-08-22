У світі від Зеленського очікують на конкретне наповнення дій, – Зеркаль

Головний виклик, що стоятиме перед президентом Володимиром Зеленським цієї осені, – це конкретне наповнення раніше задекларованого. Зокрема, на це очікують всі партнери України.

Як зазначила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5-го каналу", найближчої осені перед Президентом України Володимиром Зеленським стоятимуть деякі виклики. Зокрема, мовиться про наповнення його висловлювань змістом.

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"Від чого це залежатиме? Мені здається, що тут є питання вже до нового уряду, який буде сформовано. Уряд є інструментом реалізації внутрішньої політики, так само як і зовнішньої політики, тому що міністр закордонних справ є частиною уряду. І тому всі наші партнери – вони очікують на конкретне наповнення, дій, пов'язаних з тим, що вже задекларовано президентом", – зауважила Зеркаль.

Що стосується схвальних відгуків з боку західних лідерів щодо кроків Зеленського на досягнення миру на Донбасі, на її переконання, ніхто не хоче загострення конфлікту всередині Європи, і Україна й цьому також не є зацікавленою.

Тому, звичайно, що всі ініціативи, пов'язані з подальшим просуванням миру, вони підтримуються. Питання полягає в тому, як залучаються ці самі партнери до цього просування. Звичайно, я б хотіла, щоб їх було залучено більше до цього процесу, не тільки в політичній площині, а і в більш практичній площині, щоб у нас був певний інструмент, механізм фінансового наповнення цих регіонів, відновлення цих регіонів,

– додала заступниця очільника МЗС.

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До слова, нещодавно Олена Зеркаль вирішила припинити свою роботу в МЗС. Наразі вона виконує обв’язки очільника відомства. Сталося це після того, як чинний міністр Павло Клімкін пішов у довготривалу відпустку.

"Вже виповнюється 5 років, як мене призначили на посаду заступника глави МЗС. І за ці роки мені разом із колегами вдалося виконати усі завдання, які ми ставили перед собою у тих площинах, де працювали. Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань в арбітражі щодо моряків. Цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС", – пояснила свій крок Зеркаль.