Відпрацювала всі свої завдання: Зеркаль несподівано заявила, що звільняється з МЗС

Заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вирішила завершити свою роботу в МЗС. Вона також заявила, що послом працювати не буде.

Так, Зеркаль вважає, що разом зі своєю командою виконала завдання, які стояли перед нею. Про це дипломатка розповіла в інтерв’ю BBC.

До речі: Зеркаль ще й тимчасово виконує обов'язки міністра закордонних справ

"Вже виповнюється 5 років, як мене призначили на посаду заступника глави МЗС. І за ці роки мені разом із колегами вдалося виконати усі завдання, які ми ставили перед собою у тих площинах, де працювали. Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань в арбітражі щодо моряків. Цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС", – наголосила Зеркаль.

Також дипломатка уточнила, що після історії із посадою заступника в Адміністрації президента їй більше не надходили жодні пропозиції від гаранта чи його Офісу.

Життя триває. Думаю, треба дати можливість попрацювати іншим,

– додала Зеркаль на завершення.

Що відомо про Олену Зеркаль? З 2014 року Олена Зеркаль була заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції та очолювала українські делегації у міжнародних судах у справах України проти Росії. До цього, починаючи з 2001 року, вона працювала у Міністерстві юстиції України, змінивши там низку посад очільників кількох департаментів. До слова, Олена Зеркаль займається справою полонених РФ моряків у Міжнародному суді.

Більше про дипломатку – у матеріалі 24 каналу.