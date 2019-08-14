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      Отработала все свои задачи: Зеркаль неожиданно заявила, что увольняется с МИД

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      Елена Зеркаль
      Елена Зеркаль / Getty images

      Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль решила завершить свою работу в МИД. Она также заявила, что послом работать не будет.

      Так, Зеркаль считает, что вместе со своей командой выполнила задачи, которые стояли перед ней. Об этом дипломатка рассказала в интервью BBC.

      Кстати: Зеркаль еще и временно исполняюет обязанности министра иностранных дел

      "Уже исполняется 5 лет, как меня назначили на должность заместителя главы МИД. И за эти годы мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые мы ставили перед собой в тех плоскостях, где работали. Сейчас у меня задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже в отношении моряков. Этим я буду завершать свою каденцию в МИД", – отметила Зеркаль.

      Также дипломатка уточнила, что после истории с должностью заместителя в администрации президента ей больше не поступали никакие предложения от гаранта или его Офиса.

      Жизнь продолжается. Думаю, надо дать возможность поработать другим,
      – добавила Зеркаль в финале.

      Что известно о Елене Зеркаль?
      С 2014 года Елена Зеркаль была заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции и возглавляла украинские делегации в международных судах по делам Украины против России. До этого, начиная с 2001 года, она работала в Министерстве юстиции Украины, сменив там ряд должностей руководителей нескольких департаментов. К слову, Елена Зеркаль занимается делом пленных РФ моряков в Международном суде.

      Больше о дипломатке – в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Елена Зеркаль МИД Украины
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