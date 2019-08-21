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      У Мінську завершилось засідання Тристоронньої контактної групи: про що домовились

      818 Читать новость на русском
      Міст у Станиці Луганській
      Міст у Станиці Луганській / Facebook-сторінка Дарки Оліфер

      У Тристоронній контактній групі в Мінську продовжують працювати над взаємним звільненням утримуваних осіб. А ще ТКГ відзначила, що загалом оголошений 21 липня режим тиші має сприятливий вплив на безпекову ситуацію на Донбасі, хоча, нажаль, не обійшлося без втрат.

      Подальше безстрокове дотримання режиму тиші є особливо важливим в контексті початку нового навчального року, повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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      Українська сторона також поінформувала представника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Сайдіка про завершення розмінування в районі мосту у Станиці Луганській. Українська сторона готова розпочати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня.

      Українська сторона також наголосила, що однозначно до початку відновлювальних робіт на мосту має бути демонтовано блокпост проросійських бойовиків. Надалі демонтаж оборонних споруд з обох боків у районі КПВВ "Станиця Луганська" повинен бути одночасним та дзеркальним.

      У Мінську також домовились, що всі роботи щодо мосту мають відбуватися в тісній координації з місією ОБСЄ.

      Безперебійне водопостачання всієї території Донбасу – один з пріоритетів роботи соціально-економічної підгрупи. Там продовжують шукати шляхи поліпшення гуманітарної ситуації для всіх мешканців Донецької та Луганської областей. Всі учасники підгрупи погодились, що більшої уваги потребує питання повернення української державної та приватної власності на окуповані території, оскільки ця проблема є ключовою.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Заручники Війна на Донбасі Мінськ Мінські домовленості Леонід Кучма Перемир'я ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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