Росія може відновити гарячу фазу війни на Донбасі: Безсмертний назвав причину

Наразі існує реальна загроза відновлення широкомасштабних бойових дій на Донбасі. Росія постійно зриває оголошене напередодні "хлібне перемир'я" і їй вигідне загострення війни в Україні.

Про це в інтерв'ю BBC сказав дипломат Роман Безсмертний, який донедавна представляв Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи.

Важливо: Загострення буде не тільки на донецькому напрямку, – експерт

Загроза розгортання цього конфлікту дуже висока. Росії вигідне будь-яке загострення ситуації на Донбасі, бо за таких умов у них зростає вплив на внутрішню українську політику,

– наголосив політик.

Він пояснив, що Росія добилася зриву переговорів у Мінську, адже підконтрольні їй бойовики зривають перемир'я, обстрілюють та вбивають українських бійців.

На його думку, будь-які переговори щодо врегулювання війни на Донбасі матимуть сенс, якщо позиція України на них буде жорсткою і конструктивною.

"Якщо українська позиція на переговорах буде жорсткою і конструктивною, будь-які переговори мають сенс. Будь-які. Жорстка, тобто вистрілили – треба у відповідь дати так, що бажання стріляти наступного разу відпало. Бо і двосторонні, і міжнародні угоди не забороняють цього робити. Це наше право. І конструктивно, тобто питання обговорюється: ось наша позиція, ми не втікаємо від проблеми", – сказав Безсмертний.



Звідки Росія може атакувати Україну / інфографіка 24 каналу

Як Росія зірвала нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.