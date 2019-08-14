Не лише рух техніки: що ще Росія підготувала для України на Донбасі

Перекидаючи техніку як на окупованому Донбасі, так і ближче до українсько-російського кордону, Кремль тисне на Україну як з військового, так і політичного боку. Таким чином, РФ перевіряє на міць українське політичне керівництво. Але не лише ці кроки щодо України можна помітити з боку Кремля.

Як підкреслив військовий експерт і співголова "Правої справи" Дмитро Снєгирьов у коментарі 24 каналу, якщо Україна дасть слабину та зробить певні поступки щодо мінських процесів, відповідно будуть певні кроки з боку Росії, а саме відсутність ескалації напруженості.

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За його словами, усе це відбувається на тлі зустрічей у нормандському форматі.

"Тільки-но України озвучила пропозиції щодо нормандського формату, як Путін зустрічається з Макроном, візит Волкера (до Росії – 24 канал), і тут відбувають масштабні батальйонно-тактичні навчання на всіх трьох полігонах. Мовиться про серйозне накопичення сил, водночас за легендою відпрацьовуватимуть контрнаступ і наступ", – каже експерт.

Водночас Снєгирьов зауважив, що техніку не лише перекидають з глибинних районів окупованого Донбасу, а й з території Росії, і це фіксують як українські активісти, так і спостерігачі ОБСЄ.

"Йдуть колони. Водночас безпілотник ОБСЄ чітко двічі зафіксував, що відбувався перетин кордону повз офіційних пунктів пропуску. Відбувається накопичення й паливно-мастильних матеріалів. Разом із навчаннями на полігонах відбувається й передислокація безпосередньо до лінії зіткнення. До прикладу, була інформація про перекидання техніки до Миколаївки, а до Станиці Луганської звідти – 5 кілометрів. Тобто, щоб перекинути ті підрозділи до мосту та лінії розведення, треба всього 2-3 хвилини", – додає він.

Наприкінці червня у районі Станиці Луганської як українські військові, так і бойовики завершили розведення сил і засобів. Зараз тут триває відновлення мосту, вздовж якого пролягає дорога через лінію розмежування.

Крім того, за його словами, відбувається передислокація озброєння бойовиків і на Бахмтуському напрямку – зокрема, свіжі підрозділи зайшли до Первомайська та сюди завезли нові боєкомплекти.

"Це свідчитиме про те, що загострення буде не тільки на Донецькому напрямку, а хитатимуть вони й Бахмутський напрямок. Тобто, з одного боку зберігати спокій у Станиці Луганській (як картинка для ОБСЄ), а з іншого – тиснути на інших напрямках. Упродовж останніх трьох днів вибіркова ескалація йде не на території окупованої Луганщини, а у так званій "ДНР" – на Донеччині. Тобто йдуть обстріли та порушення домовленостей виключно на лінії зіткнення в "ДНР", а не в "ЛНР". Але у "ЛНР" разом із тим відбувається рух техніки", – підкреслив фахівець.

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Також Снєгирьов загадав про це один цікавий момент, на який ніхто не звертає уваги, – це об’єднання Луганської та Донецької залізниць і створення там єдиного керівництва, щоправда керівником окупанти призначили громадянина Росії.

Це дуже загрозливий прецедент, оскільки мовиться про те, що Росія вже не приховує своїх намірів щодо інтеграції промисловості окупованого Донбасу у своє економічне поле. Водночас відбувається зміна власників. "віджатих" українських підприємств. Туди заходить російський бізнес, вже нічого не приховуючи. Тоюто виходить, якщо Київ поверне ці території, вони фактично не підпорядковуватиметься Києву, оскільки власниками всіх стратегічних підприємств там будуть росіяни. Також жодних надходжень до української казни не буде,

– констатував військовий експерт.

Зауважимо, що на Донбасі зараз начебто діє безстрокове перемир’я. Відповідно до досягнутих домовленостей у Мінську як українські воїни, так і бойовики публічно взяли на себе обов’язок не вести вогонь упродовж неозначеного періоду.

Щоправда, окупанти від самого початку порушували ці умови, щодня збільшуючи кількість обстрілів. До прикладу, упродовж останньої доби вони на українські позиції здійснили щонайменше 13 збройних атак.

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Крім того, бойовики вбили вже 7 українських воїнів:

– бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади Семен Румігін і Микита Скітченко (обидвоє підірвалися на невідомому боєприпасі, який встановили диверсанти бойовиків, у перший день перемир’я);

– бійці 36-ї бригади морської піхоти старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра та матрос Василь Курдов (загинули поблизу Павлополя, де в окоп, в якому військовослужбовці збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій, влучила міна);

– молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко (загинув під час виконання бойового завдання).



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях