Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів: де було найгарячіше минулої доби

Упродовж доби 13 серпня проросійські бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили дванадцять обстрілів:

неподалік Талаківки – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

– з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; двічі в районі Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

– з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; у районі Новогнатівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

– з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

– зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 1 обстріл позицій Об'єднаних сил. Сталося це у районі Південного. Бойовики атакували за допомого гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій ніхто з українського боку не постраждав.

Від початку поточної доби проросійські найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Атаку було було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поблизу Пісків. Тут били вони зі стрілецької зброї.

Упродовж минулої доби 13 серпня окупанти здійснили 10 обстрілів українських позицій. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях