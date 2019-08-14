Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов: где было горячее всего за прошедшие сутки
В течение суток 13 августа пророссийские боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили двенадцать обстрелов:
- неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Гнутова – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Новоигнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
- неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;
- неподалеку Новоигнатовки – из стрелкового оружия;
- вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 1 обстрел позиций Объединенных сил. Произошло это в районе Южного. Боевики атаковали с помощью гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате боевых действий никто с украинской стороны не пострадал.
С начала текущих суток пророссийские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Атака была осуществлена в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Песков. Здесь били они из стрелкового оружия.
За прошедшие сутки 13 августа оккупанты совершили 10 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях