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      Боевики на Донбассе увеличили количество обстрелов: где было горячее всего за прошедшие сутки

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 13 августа пророссийские боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили двенадцать обстрелов:

      • неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • дважды в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • вблизи Гнутова – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • в районе Новоигнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
      • неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия;
      • вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;
      • неподалеку Новоигнатовки – из стрелкового оружия;
      • вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 1 обстрел позиций Объединенных сил. Произошло это в районе Южного. Боевики атаковали с помощью гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В результате боевых действий никто с украинской стороны не пострадал.

      С начала текущих суток пророссийские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Атака была осуществлена в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Песков. Здесь били они из стрелкового оружия.

       

      За прошедшие сутки 13 августа оккупанты совершили 10 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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