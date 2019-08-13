Оккупанты передали тело погибшего нацгвардейца Романенко Украине – фото

Через трое суток после гибели бойца оккупанты наконец передали его тело украинской стороне. Из-за постоянного обстрела во время "перемирия" сослуживцы не могли забрать его с опасной территории.

Младший лейтинант Роман Романенко погиб 10 августа во время выполнения боевой задачи. Произошло это возле поселка Луганское Донецкой области. О передаче тела погибшего воина сообщила пресс-служба полка "Азов".

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К сожалению, сделать официальное сообщение о гибели бойца мы смогли только через трое суток после трагедии. Все эти дни враг не отдавал тело "азовца" ... Трижды бойцы "Азова" пытались эвакуировать погибшего Романа, но этому регулярно мешали прицельные обстрелы противника,

– сообщает пресс-служба полка.

Там добавляют: оккупант, прикрывая свою группу наемников огнем в сторону украинских военных, забрал тело бойца.

Уже 13 августа, после предварительно спланированного обмена, удалось забрать тело Романенко из зоны боевых действий.

Захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево,

– добавляют в "Азове".

Важно! Роман Романенко стал 7 украинский воином, который погиб на Донбассе во время перемирия.



"Хлебное перемирие" началось на Донбассе 21 июля. В ходе него стороны конфликта должны полностью прекратить огонь по всей линии разграничения. Однако оккупанты продолжают обстрелы украинских позиций, несмотря на договоренности. Так, с начала перемирия погибли уже 8 украинских бойцов.

"Полк "Азов" выражает слова искреннего сочувствия родным и друзьям Романа. "Азовцы" непременно отомстят врагу за гибель нашего собрата. Как настоящий воин, защитник, верный сын Украины, Роман Романенко навсегда вошел в историю обретения независимости нашей страной. Помним! Отомстим!" - пишут сослуживцы погибшего.

Офіційне повідомлення. Полк «Азов» зазнав непоправної втрати на передовій. 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув азовець Роман Романенко на псевдо «Біч». Помстимося!https://t.co/yr4n0ixxB8 pic.twitter.com/T9UX8nZPVg — АЗОВ (@Polk_Azov) August 13, 2019



Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала