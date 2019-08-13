Окупанти передали тіло загиблого нацгвардійця Романенка Україні – фото

Через три доби після загибелі бійця окупанти врешті передали його тіло українській стороні. Через постійний обстріл під час"перемир’я" побратими не могли забрати його з небезпечної території.

Молодший лейтенант Роман Романенко загинув 10 серпня під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу селища Луганське на Донеччині. Про передачу тіла загиблого воїна повідомила прес-служба полку "Азов".

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На жаль, зробити офіційне повідомлення про загибель бійця ми змогли тільки через три доби після трагедії. Всі ці дні ворог не віддавав тіло "азовця"... Тричі бійці "Азова" намагалися евакуювати загиблого Романа, але цьому регулярно заважали прицільні обстріли противника,

– повідомляє прес-служба полку.

Там додають: окупант, прикриваючи свою групу найманців вогнем в сторону українських військових, забрав тіло бійця.

Вже 13 серпня, після попередньо спланованого обміну, вдалося забрати тіло Романенка із зони бойових дій.

Загарбники відмовилися забрати у нашого боку останки одного зі своїх найманців, якого російські окупанти кинули помирати біля населеного пункту Зайцеве,

– додають в "Азові".

Важливо! Роман Романенко став 7 українським воїном, який загинув на Донбасі в часі перемир’я.



Безстрокове "хлібне перемир’я" розпочалося на Донбасі 21 липня. В його ході сторони конфлікту мали повністю припинити вогонь по всій лінії розмежування. Проте окупанти продовжують обстріли українських позицій, попри домовленості. Так, з часу перемир'я загинули вже 8 українських бійців.

"Полк "Азов" висловлює слова щирого співчуття рідним та друзям Романа. "Азовці" неодмінно помстяться ворогу за загибель нашого побратима. Як справжній воїн, захисник, вірний син України, Роман Романенко назавжди увійшов в історію здобуття Незалежності нашою країною. Пам'ятаємо! Помстимося!" – пишуть побратими загиблого.

Офіційне повідомлення. Полк «Азов» зазнав непоправної втрати на передовій. 10 серпня під час виконання бойового завдання загинув азовець Роман Романенко на псевдо «Біч». Помстимося!https://t.co/yr4n0ixxB8 pic.twitter.com/T9UX8nZPVg — АЗОВ (@Polk_Azov) August 13, 2019



Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу