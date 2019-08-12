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      Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе, есть раненый

      93 Читати новину українською
      На Донбассе ранили украинского бойца
      На Донбассе ранили украинского бойца / Иллюстративное фото

      Оккупационные войска России продолжают нарушать "перемирие" и 12 августа обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 5 раз. Из-за действий боевиков, один украинский военный получил ранения.

      Оккупанты били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, пишет штаб ООС.

      Важно: На Донбассе обнаружили наступательную российскую технику

      Пророссийские боевики совершили вражеские обстрелы ВСУ в районе населенных пунктов Пищевика, Верхнешироковского, Широкино, Новотроицкого и Зайцево.

      Вследствие вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения,
      – добавили в штабе.

      Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

       

      Когда начало действовать новое перемирие?
      Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, однако оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.

      blog_ava
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      12 августа
      39808
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие Война на Донбассе Пророссийские боевики
      Источник: 24 Канал
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