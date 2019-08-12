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      Окупанти обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі, є поранений

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      На Донбасі поранили українського бійця
      На Донбасі поранили українського бійця / Ілюстративне фото

      Окупаційні війська Росії продовжують порушувати "перемир'я" і 12 серпня обстріляли позиції українських військових на Донбасі 5 разів. Через дії бойовиків, один український військовий отримав поранення.

      Окупанти гатили по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї, пише штаб ООС.

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      Проросійські бойовики здійснили ворожі обстріли ЗСУ в районі населених пунктів Пищевика, Верхньошироківського, Широкиного, Новотроїцького та Зайцевого.

      Внаслідок ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення,
      – додали у штабі.

      Попри це, бійці Збройних сил продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

       

      Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України Проросійські бойовики
      Джерело: 24 Канал
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