На Донбасі виявили наступальну російську техніку

Російський розгороджувач ІМР-3, який зафіксували дрони ОБСЄ, використовують для прокладання шляхів у завалах під час наступу військової колони. Техніка оснащена навіть захистом на випадок ядерного удару або техногенної катастрофи.

Російські ІМР-3 виробляють на "Уралвагонзаводі", що у Нижньому Тагілі. Про перебування цієї техніки на Донбасі стало відомо зі звіту ОБСЄ.

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Розгороджувач вперше потрапив на озброєння російської армії у 1999 році. Його виготовляють на базі танка Т-90 та оснащують відповідно до цілей такого виду озброєння. Техніка призначена для роботи в складних умовах наступу для розчищення дороги іншим моторизованим військам.



ІМР-3 на полігоні / Фото з каналу Auxiliary Shooter

На сайті пропагандистського каналу "Зірка", який курує міністерство оборони Росії, бульдозер ІМР-3 називають "термінатором на гусеницях", оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет, а також може самостійно долати мінні поля.

В Україні такої техніки на озброєнні ніколи не було, інформує волонтерська організація InformNapalm. Це вкотре доводить постачання Росією військової техніки до сепаратистів. Загалом на Донбасі налічують до 50 видів російського озброєння, яке ні за яких обставин не могло бути трофейним.

Дивіться відео як працює розгороджувач в умовах наступу

Раніше українській армії передали на озброєння арештований російський ракетний комплекс С-125 "Печора". Його знайшли у морському порті Миколаєва. Як з’ясувало слідство, в період з 2007 по 2010 рік російське підприємство "Рособоронекспорт", за попередньою змовою, контрабандою переправило ЗРК на територію України.