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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      В штабі ООС назвали ім'я воїна, який загинув через обстріли бойовиків

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      Назвали ім'я захисника України, який загинув через обстріли бойовиків
      Назвали ім'я захисника України, який загинув через обстріли бойовиків / Колаж 24 каналу

      Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, порушуючи перемир’я. За цей час загинуло вже 7 воїнів – сьомим став молодший лейтенант Романенко Роман Сергійович.

      Командування Операції об’єднаних сил висловлює глибоке співчуття близьким та родичам загиблого захисника, про це повідомляє штаб ООС.

      Важливо: Вони віддали життя за Україну: якими насправді були загиблі під Павлополем морпіхи

      Впродовж доби 10 серпня бойовики 13 разів обстрілювали українських захисників попри "перемир’я", через їхні дії один воїн загинув, ще один отримав поранення.

      Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевну біль від втрати рідної людини.Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами,
      – мовиться у повідомленні.

      Роман Романенко загинув він під час виконання бойового завдання. Інших подробицьу штабі не оприлюднили.

      "Перемир'я" почало діяти уздовж усієї лінії розмежування у Луганській і Донецькій областях від початку доби 21 липня. До цього окупанти публічно заявили, що вони припиняють обстріли, однак насправді вони продовжуються. Українські воїни діють відповідно до мінських домовленостей і завжди дотримуються режиму припинення вогню. 

      Втрати України на Донбасі за час "перемир'я"

      У перший день перемир’я поблизу Щастя на невідомому вибуховому пристрої від бойовиків підірвалися на смерть двоє українських воїнів, ще двоє отримали поранення. Згодом стали відомими імена загиблих – це солдати Семен Румігін (22 роки) і Микита Скітченко (19 років). Вони служили у 25-й окремій повітрянодесантній Дніпропетровській бригаді.

      Поблизу Павлополя 6 серпня через обстріл загинули четверо морських піхотинців – старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра та матрос Василь Курдов.

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовики
      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Жертви Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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