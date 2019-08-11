В штабі ООС назвали ім'я воїна, який загинув через обстріли бойовиків

Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, порушуючи перемир’я. За цей час загинуло вже 7 воїнів – сьомим став молодший лейтенант Романенко Роман Сергійович.

Командування Операції об’єднаних сил висловлює глибоке співчуття близьким та родичам загиблого захисника, про це повідомляє штаб ООС.

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Впродовж доби 10 серпня бойовики 13 разів обстрілювали українських захисників попри "перемир’я", через їхні дії один воїн загинув, ще один отримав поранення.

Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевну біль від втрати рідної людини.Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами,

– мовиться у повідомленні.

Роман Романенко загинув він під час виконання бойового завдання. Інших подробицьу штабі не оприлюднили.

"Перемир'я" почало діяти уздовж усієї лінії розмежування у Луганській і Донецькій областях від початку доби 21 липня. До цього окупанти публічно заявили, що вони припиняють обстріли, однак насправді вони продовжуються. Українські воїни діють відповідно до мінських домовленостей і завжди дотримуються режиму припинення вогню.

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У перший день перемир’я поблизу Щастя на невідомому вибуховому пристрої від бойовиків підірвалися на смерть двоє українських воїнів, ще двоє отримали поранення. Згодом стали відомими імена загиблих – це солдати Семен Румігін (22 роки) і Микита Скітченко (19 років). Вони служили у 25-й окремій повітрянодесантній Дніпропетровській бригаді.

Поблизу Павлополя 6 серпня через обстріл загинули четверо морських піхотинців – старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра та матрос Василь Курдов.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях