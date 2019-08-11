В штабе ООС назвали имя воина, погибшего из-за обстрелов боевиков

Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, нарушая перемирие. За это время погибло уже 7 воинов – седьмым стал младший лейтенант Романенко Роман Сергеевич.

Командование Операции объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родственникам погибшего защитника, об этом сообщает штаб ООС.

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В течении суток 10 августа боевики 13 раз обстреливали украинских защитников несмотря на "перемирие", из-за их действий один воин погиб, еще один получил ранения.

Крайне трудно подобрать слова, которые бы позволили ослабить душевную боль от потери любимого человека. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами,

– говорится в сообщении.

Роман Романенко погиб он во время выполнения боевого задания. Других подробностей в штабе не обнародовали.

"Перемирие" начало действовать вдоль всей линии разграничения в Луганской и Донецкой областях с начала суток 21 июля. До этого оккупанты публично заявили, что они прекращают обстрелы, однако на самом деле они продолжаются. Украинские воины действуют в соответствии с минскими договоренностями и всегда соблюдают режим прекращения огня.

Потери Украины на Донбассе за время "перемирия"

В первый день перемирия вблизи Счастья на неизвестном взрывном устройстве от боевиков подорвались на смерть двое украинских воинов, еще двое получили ранения. Впоследствии стали известны имена погибших – это солдаты Семен Румигин (22 года) и Никита Скитченко (19 лет). Они служили в 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригаде.

Вблизи Павлополя 6 августа из-за обстрела погибли четверо морских пехотинцев – старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов.



Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях