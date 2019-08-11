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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Обстрелы на Донбассе не утихают: один погибший, один раненый

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      Боевики на Донбассе нарушили "перемирие" 13 раз, есть погибший и раненый
      Боевики на Донбассе нарушили "перемирие" 13 раз, есть погибший и раненый / ООС

      В течение суток 10 августа пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб украинский воин, еще один получил ранение.

      Враг стрелял из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

      Погиб защитник: Украина снова несет потери на Донбассе: это уже 7 погибший воин за время перемирия

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли 9 раз: дважды вблизи Пищевика, Гнутово, Лебединского, Авдеевки и Опросного.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреляли 4 раза: возле Светлодарска, Луганского, Катериновки и Новолуганского.

      Это уже седьмой погибший украинских воин за время перемирия.

      "Перемирие" начало действовать вдоль всей линии разграничения в Луганской и Донецкой областях от начала суток 21 июля. До этого оккупанты публично заявили, что они прекращают обстрелы, однако на самом деле они продолжаются. Украинские воины действуют в соответствии с минскими договоренностями и всегда соблюдают режим прекращения огня. "Режим тишины" предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовикиОккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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