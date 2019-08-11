Обстріли на Донбасі не вщухають: один загиблий, один поранений

Впродовж доби 10 серпня проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Під час виконання бойового завдання загинув український воїн, ще один отримав поранення.

Ворог стріляв із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

Загинув захисник: Україна знову зазнає втрати на Донбасі: це вже 7 загиблий воїн за час перемир’я

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли 9 разів: двічі поблизу Пищевика, Гнутового, Лебединського, Авдіївки та Опитного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли 4 рази: біля Світлодарська, Луганського, Катеринівки та Новолуганського.

Це вже сьомий загиблий українських воїн за час перемир'я.

"Перемир'я" почало діяти уздовж усієї лінії розмежування у Луганській і Донецькій областях від початку доби 21 липня. До цього окупанти публічно заявили, що вони припиняють обстріли, однак насправді вони продовжуються. Українські воїни діють відповідно до мінських домовленостей і завжди дотримуються режиму припинення вогню. "Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях