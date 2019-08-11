09:51
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Обстріли на Донбасі не вщухають: один загиблий, один поранений

      392 Читать новость на русском
      Бойовики на Донбасі порушили "перемир'я" 13 разів, є загиблий та поранений
      Бойовики на Донбасі порушили "перемир'я" 13 разів, є загиблий та поранений / ООС

      Впродовж доби 10 серпня проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Під час виконання бойового завдання загинув український воїн, ще один отримав поранення.

      Ворог стріляв із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

      Загинув захисник: Україна знову зазнає втрати на Донбасі: це вже 7 загиблий воїн за час перемир’я

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли 9 разів: двічі поблизу Пищевика, Гнутового, Лебединського, Авдіївки та Опитного.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли 4 рази: біля Світлодарська, Луганського, Катеринівки та Новолуганського.

      Це вже сьомий загиблий українських воїн за час перемир'я.

      "Перемир'я" почало діяти уздовж усієї лінії розмежування у Луганській і Донецькій областях від початку доби 21 липня. До цього окупанти публічно заявили, що вони припиняють обстріли, однак насправді вони продовжуються. Українські воїни діють відповідно до мінських домовленостей і завжди дотримуються режиму припинення вогню. "Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Донбас, окуповані території, карта, Донецьк, Луганськ, бойовики
      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

      blog_ava
      Прогноз погоди на 11 серпня: в Україні буде тепло, проте у багатьох областях дощитиме
      сьогодні
      2107
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      сьогодні , 09:00 Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      2889
      Падение цен на нефть "на пользу" для России
      сьогодні , 08:40 Падение цен на нефть "на пользу" для России
      Злой Одессит 4871
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 серпня , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 1840
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 серпня , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 1400
      Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      10 серпня , 19:04 Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      Блог Соцмережі 1624
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук