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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Окупанти гатять із кулеметів і гранатометів: через це військові не можуть забрати тіло загиблого

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Мовиться про 25-річного нацгвардійця Романа Романенка. Він загинув біля селища Луганське, на Світлодарській дузі. За добу 11 серпня проросійські окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню.

      Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це інформують у штабі ООС.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів: біля Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького і Павлополя.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти стріляли неподалік кримського, Майорська і Золотого-4.

      На щастя, внаслідок цих ворожих дій ніхто не постраждав.

      Про те, що тіло загиблого Романа Романенка добу не вдається евакуювати інформує ТСН. Місце, де загинув військовий, – небезпечна територія і бойовики не дають до неї наблизитися.

      Важливо! Від 21 липня на Донбасі, уздовж усієї лінії розмежування, діє "хлібне перемир’я". До цього окупанти публічно заявили, що вони припиняють обстріли, однак насправді вони продовжують вести вогонь.

      Українські воїни ж діють згідно з мінськими домовленостями і завжди дотримуються режиму припинення вогню. "Режим тиші" передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Проте за час "перемир’я" окупанти вбили вже сімох українських військових.

      карта окупованих територій Донбас ООС
      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Перемир'я Проросійські бойовики
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