17:58
31 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія у вогні. Чому в Навального з'явилась алергія
      Вєсті Кремля
      20:48, 30 липня
      Вєсті. UA: Ляшко став королем. Чого навчилися в "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:25, 30 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Танки, "гради" і гаубиці: бойовики "засвітили" на Донбасі заборонену техніку

      3672 Читать новость на русском
      Спостерігачі зафіксували заборонене озброєння на Донбасі
      Спостерігачі зафіксували заборонене озброєння на Донбасі / LiveJournal

      Проросійські бойовики продовжують ігнорувати та грубо порушувати лінії відведення важкого озброєння, визначені мінськими домовленостями.

      На окупованому Донбасі спостерігачі зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", про це повідомляє прес-служба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

      Варто знати: Облаштовують позиції: розвідка з'ясувала, що приховують бойовики на Донбасі

      "Гради" спостерігачі зафіксували 29 липня поблизу міста Хрустальний, що на Луганщині. Окрім того, спостерігачі серед іншого озброєння виявили ще танки та буксирувані гаубиці.

      26 липня неподалік від населеного пункту Мирне БПЛА СММ зафіксував 20 танків T-72 та Т-64, 12 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 6 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра" та 3 міномети 2Б11 "Сани",
      – мовиться у повідомленні.

      Заначимо, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир'я на Донбасі, яке почалося з півночі 21 липня.

      Сторони також домовилися про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій. Раніше усі перемир'я, про які домовлялися на засіданнях ТКГ у Мінську, порушували чи не одразу. Причому сторони заперечували порушення зі свого боку і звинувачували противників.у провокаціях.


      Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      159626
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики ОБСЄ Зброя Суд Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому створення російськомовного каналу для протидії РФ – витрачання коштів
      сьогодні , 17:00 Чому створення російськомовного каналу для протидії РФ – витрачання коштів
      Олексій Чибісов 349
      Нова Верховна Рада: яких змін очікувати українцям
      сьогодні , 15:30 Нова Верховна Рада: яких змін очікувати українцям
      Олександра Дрік 663
      Одіозні нардепи: хто з відомих політиків знову обраний до Верховної Ради
      сьогодні , 15:10 Одіозні нардепи: хто з відомих політиків знову обраний до Верховної Ради
      Інна Жолобович 1954
      Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      сьогодні , 15:00 Гривна укрепляется: хорошо это или плохо?
      Сергій Фурса 1702
      Рік від дня нападу на Гандзюк: "Не зліземо, доки всі причетні до злочину проти Каті не сядуть"
      сьогодні , 14:01 Рік від дня нападу на Гандзюк: "Не зліземо, доки всі причетні до злочину проти Каті не сядуть"
      Блог Соцмережі 286
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук