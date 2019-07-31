Танки, "гради" і гаубиці: бойовики "засвітили" на Донбасі заборонену техніку

Проросійські бойовики продовжують ігнорувати та грубо порушувати лінії відведення важкого озброєння, визначені мінськими домовленостями.

На окупованому Донбасі спостерігачі зафіксували 22 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", про це повідомляє прес-служба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

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"Гради" спостерігачі зафіксували 29 липня поблизу міста Хрустальний, що на Луганщині. Окрім того, спостерігачі серед іншого озброєння виявили ще танки та буксирувані гаубиці.

26 липня неподалік від населеного пункту Мирне БПЛА СММ зафіксував 20 танків T-72 та Т-64, 12 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 6 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра" та 3 міномети 2Б11 "Сани",

– мовиться у повідомленні.

Заначимо, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир'я на Донбасі, яке почалося з півночі 21 липня.



Сторони також домовилися про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій. Раніше усі перемир'я, про які домовлялися на засіданнях ТКГ у Мінську, порушували чи не одразу. Причому сторони заперечували порушення зі свого боку і звинувачували противників.у провокаціях.



Мапа окупованих Росією територій українського Донбасу